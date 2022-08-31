《經濟通通訊社３１日專訊》在新冠大流行疫情期間，中國的邊境基本上封鎖，導致國際航

班崩潰。雖然國內航空服務一度支撐了航空公司業務，但仍不足以遏制虧損，而上海、旅遊熱點

三亞等地早期遭封控亦大大打擊內地旅遊意欲。截至６月底，中國三大國有航空公司在大流行期

間的總虧損已擴大至１２７６億元（人民幣．下同）。

國航（００７５３）（滬：６０１１１１）公布，截至６月３０日止中期未經審核虧損約

１９４億元，比去年同期虧損６７億元擴大，每股虧損１﹒４１５１元，不派中期股息。

東航（００６７０）（滬：６００１１５）公布，截至６月３０日止中期未經審核虧損約

１８７億元，比去年同期虧損５２億元擴大，每股虧損９９分，不派中期股息。

南航（０１０５５）（滬：６０００２９）公布，截至６月３０日止中期未經審核虧損約

１１４﹒９億元，比去年同期虧損４７億元擴大，每股虧損６８分，不派中期股息。

南航指出虧損是由於國內航班客運收入下滑，而國航則將虧損歸咎於運力下降，人民幣走弱

、油價高企也帶來了影響。東航指，受到疫情衝擊、國際地緣衝突、經濟下行等多重壓力影響，

特別是其主基地上海市場３月底爆發疫情，上海虹橋、浦東兩機場客運航班量急劇減少，給經營

帶來嚴重影響。

三大航Ａ股股價走勢各異，南航現跌１﹒２％，國航跌０﹒９％，惟東航仍升０﹒２％。



＊海航上半年淨虧損逾１２８億元＊



另外，海航（滬：６００２２１）公告，上半年實現營業收入１１０﹒７６億元，同比下降

３９﹒５９％；虧損１２８﹒３７億元，上年同期虧損８﹒８１億元。報告期內，實現總周轉量

１９﹒７９億噸公里，同比下降４８﹒１２％；實現旅客運輸１０３９萬人，同比下降

５５﹒３％；貨郵運輸量達１３﹒１５萬噸，同比下降３９﹒０１％。飛行班次達９﹒８４萬班

次，同比下降４５﹒８４％。

海航現價無升跌，報１﹒５２元。（ｊｔ）

