《經濟通通訊社３１日專訊》順豐控股（深：００２３５２）披露半年報，上半年實現營業
收入１３００﹒６４億元（人民幣．下同），同比增長４７﹒２２％；淨利潤２５﹒１２億元，
同比增長２３０﹒６１％；扣非後淨利潤２１﹒４８億元，同比增加５５０﹒２％；實現每股收
益０﹒５１元，同比增加２００％。
報告期內，該公司各業務板塊的盈利水平均同比明顯回升，新業務持續減虧。此外相較上年
同期，因新增合併嘉里物流（００６３６）業績從而增加公司供應鏈及國際業務板塊的利潤，供
應鏈及國際業務實現不含稅營業收入４６５﹒３億元，同比增長４４２﹒７％。
上半年公司時效快遞業務實現不含稅營業收入４９２﹒６億元，同比增長５﹒１％；公司經
濟快遞業務實現不含稅營業收入１１８﹒１億元，同比下滑７﹒３％；公司快運業務實現不含稅
營業收入１３１﹒５億元，同比增長１﹒６％；冷運及醫藥業務實現不含稅營業收入４０﹒７億
元，同比增長９﹒３％；同城急送業務實現不含稅營業收入２８﹒７億元，同比增長２８﹒２％
。
順豐現揚０﹒６％，報４９﹒３９元。（ｊｔ）
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