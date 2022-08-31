《經濟通通訊社３１日專訊》太極集團（滬：６００１２９）公告，全資子公司太極集團南

充製藥有限公司生產的藿香正氣水（批號：２０２１０１３，２０２１０４６）甲醇量檢測不符

合規定，對上述批號產品未銷售部分１５６７７盒已按程序全部召回；本次公告涉及產品銷售收

入約２２萬元人民幣，佔公司營業收入比重極小，對公司生產經營無重大影響。

太極集團股價早盤向下，現跌１﹒９％，報２６﹒３３元人民幣。（ｃａ）

