《經濟通通訊社３１日專訊》最近內地多個城市掀起「罰款潮」，地方罰沒收入明顯增長，

盡管國務院開腔要求各級政府要堅決避免亂罰款，但近來因樓市不景及經濟下行預期影響，地方

財政備受壓力，才不得不以各種名目罰款增加地方財政收入。

據黑龍江大慶當地媒體報道，大慶市市場監督管理局嚴查「哄抬物價」，查處一家農產品批

發市場和八家超市，合共罰款超過４２萬元（人民幣．下同）。其中，執法人員發現農批城內王

三土豆經營部存在「哄抬物價違法行為」，薯仔進貨價每斤１﹒２元，售價則從每斤１﹒４元上

漲到每斤２元，最高進銷差價率達６６﹒６６％。執法人員認為，王三土豆經營部利用其經營規

模優勢，借疫情哄抬物價，嚴重擾亂市場經營秩序，情節惡劣，擬對經營者的違法行為處以３０

萬元罰款。

報道一出引發外界關注，有人質疑進銷差價率不足以判斷商家是否哄抬物價，還要看其他經

營成本有否上升，例如員工工資和運輸成本等，亦有人質疑一家農產品批發市場未必能夠壟斷整

座城市的蔬菜供應，而最多人關注的是當局罰款過重，假如王三土豆經營部每賣出一斤薯仔可獲

０﹒８元毛利，那麼其需要賣出３７﹒５萬斤薯仔才足以交罰款。

網民批評大慶市為創造財政收入立名目罰款，增加基層民眾的生活負擔，另一方面亦反映了

地方財政的困難。根據２０２１年數據，大慶所在的黑龍江省去年上繳的中央稅收只有８４０億

元，中央轉移支付則高達３０１３億元，換言之黑龍江去年獲中央批出２１７３億元，但今年經

濟情況比去年更具挑戰性，屬欠發達省份的黑龍江將面對更大的地方財政壓力。



＊山東推罰款「月票」，司機交錢後可隨意超載＊



花式罰款的情況亦不止在大慶市出現，例如去年底被通報批評的河北霸州，曾揭發開展運動

式執法，向數千家企業無差別亂收費、亂罰款等，一口氣收取高達６７００萬元的罰款；而最有

創意當屬山東省成武縣，據內媒揭發，當地交通運輸局每月向貨車司機「預收」罰款，只要交了

罰款的司機，當月就不會被交警查處，無論是超載還是超高都暢通無阻，而且罰款額還可以討價

還價，盡管有關罰款補充了地方財政，但完全違背了罰款的本意。

地方政府罰款額大幅增長的情況早在去年已經出現，根據內媒此前統計，在公布了去年罰沒

收入數據的１１１個地級市中，有８０個城市罰款額有所上升，其中１５個城市罰沒收入按年增

長超過一倍，例如青島２０２１年罰款收入高達４３﹒７７億元，同比增長１﹒２７倍。

（ｅｙ）

