《經濟通通訊社３１日專訊》華夏大地８月遭遇罕見熱浪襲擊，用電量激增。國家能源集團

表示，８月日發電量首次並連續４天突破４０億度，月發電量歷史首次達到１２００億度水平，

火電燃煤供應量歷史性突破５０００萬噸。

受核心礦區降雨影響，８月份國家能源集團２８座自產礦井先後生產受限，涉及產能超過

２﹒９億噸。截至８月２９日，國家能源集團商品煤資源量完成５５１２萬噸，其中自產煤完成

４６９４萬噸，同比增加５０７萬噸，增幅１２﹒１％。針對川渝地區電力供應需求，國家能源

集團總調度室逐日鋪排增供計劃，緊急協調國鐵運力，向川渝地區增供４６萬噸，同比增幅

１４０％。

截至８月２９日，火電機組平均開機率８９﹒７％，較同期增加５﹒３個百分點。所屬江蘇

公司、湖北公司、湖南公司、海南公司等１５個區域公司火電機組穩發滿發，開機率保持

１００％，全集團火電月發電量完成９７３﹒４億千瓦時，同比增長１７﹒２％。在四川、重慶

兩地多次拉響高溫紅色預警的嚴峻形勢下，所屬大渡河公司充分發揮流域梯級電站聯合調度優勢

和調節型水庫作用，對中下游９個電站累計補水２２億立方米，增加電量約２０億千瓦時；四川

公司、重慶公司千方百計保生產保發電，月發電量、供煤量均創歷史新高，集團在川渝地區發電

量同比增加１８﹒３％。（ｗｌ）

