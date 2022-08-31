《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，８月，製造業業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒４％，低於臨界點，比上月上升０﹒４個百分點，且略高於市場預期的４９﹒２％，製造

業景氣水平有所回升。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，總體上看，面對疫情、

高溫等不利因素影響，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，企業積極應對，中

國經濟繼續保持恢復發展態勢。



＊生產指數、新訂單指數繼續收縮＊



在調查的２１個行業中，有１２個行業製造業ＰＭＩ較上月上升，多數行業景氣水平有所改

善。８月，生產指數為４９﹒８％，與上月持平，新訂單指數為４９﹒２％，高於上月０﹒７個

百分點，兩個指數均繼續位於收縮區間，表明製造業產需恢復力度仍需加強。從行業情況看，受

中秋臨近等因素帶動，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶等行業兩個指數均升至５５﹒０％以

上較高景氣區間，近期市場需求加快釋放，企業積極備貨；紡織、化學原料及化學製品、非金屬

礦物製品等行業兩個指數均低於４５﹒０％，企業產需回落明顯。

８月，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為４４﹒３％和４４﹒５％，比上月上

升３﹒９和４﹒４個百分點，製造業市場價格總體水平降幅收窄。調查結果顯示，本月反映原材

料成本高的企業佔比為４８﹒４％，比上月下降２﹒４個百分點，年內首次低於５０﹒０％，企

業成本壓力有所緩解。



＊大型企業ＰＭＩ升至擴張區間，小型企業ＰＭＩ續降＊



大、中型企業ＰＭＩ有所回升。大型企業ＰＭＩ為５０﹒５％，比上月上升０﹒７個百分點

，升至擴張區間。中型企業ＰＭＩ為４８﹒９％，比上月上升０﹒４個百分點，景氣水平有所改

善。小型企業ＰＭＩ為４７﹒６％，比上月下降０﹒３個百分點，景氣水平繼續下降，小型企業

生產經營壓力較大。

隨著各項促消費政策措施落地生效，消費品行業ＰＭＩ升至５２﹒３％，高於上月０﹒９個

百分點。裝備製造業和高技術製造業ＰＭＩ分別為５０﹒９％和５０﹒６％，低於上月０﹒３和

０﹒９個百分點，仍高於臨界點，行業保持擴張，但步伐有所放緩。（ｗｌ）

