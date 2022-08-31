《經濟通通訊社３１日專訊》騰訊音樂娛樂集團（ＴＭＥ）與美國娛樂媒體品牌
Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ共同宣布，雙方正式達成深度戰略合作，並將攜手推出首個中國音樂國際化
發展專項「中國音樂引力計劃」。
騰訊音樂娛樂集團還宣布，將在ＱＱ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民Ｋ歌等旗下平台全面
引入Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ旗下權威榜單、全球音樂資訊和專業音樂推薦等國際音樂文化內容。
（ｄｗ）
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31/08/2022 17:26
【中概焦點】騰訊音樂與Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ達成深度戰略合作
《經濟通通訊社３１日專訊》騰訊音樂娛樂集團（ＴＭＥ）與美國娛樂媒體品牌
Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ共同宣布，雙方正式達成深度戰略合作，並將攜手推出首個中國音樂國際化
發展專項「中國音樂引力計劃」。
騰訊音樂娛樂集團還宣布，將在ＱＱ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民Ｋ歌等旗下平台全面
引入Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ旗下權威榜單、全球音樂資訊和專業音樂推薦等國際音樂文化內容。
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31/08/2022 17:43 《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首
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