《經濟通通訊社３１日專訊》騰訊音樂娛樂集團（ＴＭＥ）與美國娛樂媒體品牌

Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ共同宣布，雙方正式達成深度戰略合作，並將攜手推出首個中國音樂國際化

發展專項「中國音樂引力計劃」。

騰訊音樂娛樂集團還宣布，將在ＱＱ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民Ｋ歌等旗下平台全面

引入Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ旗下權威榜單、全球音樂資訊和專業音樂推薦等國際音樂文化內容。

（ｄｗ）

