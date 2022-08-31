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AH股新聞

31/08/2022 15:49

《貿易摩擦》南韓決定不對中澳氫氧化鋁徵收臨時反傾銷稅

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據中國貿易救濟信息網消息南韓企劃財政部今日發布公告稱，
決定不對原產於中國和澳大利亞的氫氧化鋁徵收臨時反傾銷稅。南韓貿易委員會將繼續對中國和
澳大利亞氫氧化鋁反傾銷案進行調查，南韓企劃財政部將依據南韓貿易委員會的終裁建議決定是
否實施反傾銷措施。（ｃａ）

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