《經濟通通訊社３１日專訊》據中國貿易救濟信息網消息南韓企劃財政部今日發布公告稱，

決定不對原產於中國和澳大利亞的氫氧化鋁徵收臨時反傾銷稅。南韓貿易委員會將繼續對中國和

澳大利亞氫氧化鋁反傾銷案進行調查，南韓企劃財政部將依據南韓貿易委員會的終裁建議決定是

否實施反傾銷措施。（ｃａ）

