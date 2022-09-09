  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/09/2022 10:39

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ漲停，現報１３﹒３元人幣

　　《經濟通通訊社９日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１３﹒３元（人
民幣．下同），升１０﹒０１％，最低價１１﹒１５元；成交３５４３﹒８３萬股，成交金額
４﹒４億元；量比２﹒７４倍，換手率３５﹒１６％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升８﹒２７％，報１﹒４４港元，最高價１﹒４６港元，最低
價１﹒３２港元；成交９８２﹒１萬股，成交金額１３７０﹒８５萬港元；主動買沽比率
７０：３０，資金淨主動買入５７２﹒４２萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈９４８﹒４８％溢價

　　現時，上證綜合指數報３２５７，升２１點或０﹒６８％，成交１６３３﹒３７億元。
　　深證成份指數報１１８４３，升９７點或０﹒８３％，成交９５１﹒２３億元。
　　恒生指數報１９２７４，升４２０點或２﹒２３％；恒生中國企業指數報６５９７，升
１６０點或２﹒５％；恒生科技指數報４０７３，升９９點或２﹒５１％；主板成交
３５４﹒０９億港元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　１３﹒３０　＋１０﹒０１
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒６９　　＋２﹒６７
　　民生控股（深：０００４１６）　　　　４﹒４３　　＋９﹒９３
　　中油資本（深：０００６１７）　　　　５﹒０９　　＋２﹒００
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　７﹒２５　　＋１﹒５４
　　廣發證券（深：０００７７６）　　　１７﹒５５　　＋３﹒８５
　　寧波銀行（深：００２１４２）　　　３１﹒３０　　＋４﹒８６
　　仁東控股（深：００２６４７）　　　　７﹒１３　＋１０﹒０３
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２２﹒８０　　＋２﹒６１
　　指南針（深：３００８０３）　　　　５２﹒６０　　＋４﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金