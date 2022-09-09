《經濟通通訊社９日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１３﹒３元（人
民幣．下同），升１０﹒０１％，最低價１１﹒１５元；成交３５４３﹒８３萬股，成交金額
４﹒４億元；量比２﹒７４倍，換手率３５﹒１６％。
弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升８﹒２７％，報１﹒４４港元，最高價１﹒４６港元，最低
價１﹒３２港元；成交９８２﹒１萬股，成交金額１３７０﹒８５萬港元；主動買沽比率
７０：３０，資金淨主動買入５７２﹒４２萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈９４８﹒４８％溢價
。
現時，上證綜合指數報３２５７，升２１點或０﹒６８％，成交１６３３﹒３７億元。
深證成份指數報１１８４３，升９７點或０﹒８３％，成交９５１﹒２３億元。
恒生指數報１９２７４，升４２０點或２﹒２３％；恒生中國企業指數報６５９７，升
１６０點或２﹒５％；恒生科技指數報４０７３，升９９點或２﹒５１％；主板成交
３５４﹒０９億港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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弘業期貨（深：００１２３６） １３﹒３０ ＋１０﹒０１
平安銀行（深：０００００１） １２﹒６９ ＋２﹒６７
民生控股（深：０００４１６） ４﹒４３ ＋９﹒９３
中油資本（深：０００６１７） ５﹒０９ ＋２﹒００
國元證券（深：０００７２８） ７﹒２５ ＋１﹒５４
廣發證券（深：０００７７６） １７﹒５５ ＋３﹒８５
寧波銀行（深：００２１４２） ３１﹒３０ ＋４﹒８６
仁東控股（深：００２６４７） ７﹒１３ ＋１０﹒０３
東方財富（深：３０００５９） ２２﹒８０ ＋２﹒６１
指南針（深：３００８０３） ５２﹒６０ ＋４﹒６６
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（ｅｄ）
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