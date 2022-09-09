《經濟通通訊社９日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１３﹒３元（人

民幣．下同），升１０﹒０１％，最低價１１﹒１５元；成交３５４３﹒８３萬股，成交金額

４﹒４億元；量比２﹒７４倍，換手率３５﹒１６％。

弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升８﹒２７％，報１﹒４４港元，最高價１﹒４６港元，最低

價１﹒３２港元；成交９８２﹒１萬股，成交金額１３７０﹒８５萬港元；主動買沽比率

７０：３０，資金淨主動買入５７２﹒４２萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈９４８﹒４８％溢價

。

現時，上證綜合指數報３２５７，升２１點或０﹒６８％，成交１６３３﹒３７億元。

深證成份指數報１１８４３，升９７點或０﹒８３％，成交９５１﹒２３億元。

恒生指數報１９２７４，升４２０點或２﹒２３％；恒生中國企業指數報６５９７，升

１６０點或２﹒５％；恒生科技指數報４０７３，升９９點或２﹒５１％；主板成交

３５４﹒０９億港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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弘業期貨（深：００１２３６） １３﹒３０ ＋１０﹒０１

平安銀行（深：０００００１） １２﹒６９ ＋２﹒６７

民生控股（深：０００４１６） ４﹒４３ ＋９﹒９３

中油資本（深：０００６１７） ５﹒０９ ＋２﹒００

國元證券（深：０００７２８） ７﹒２５ ＋１﹒５４

廣發證券（深：０００７７６） １７﹒５５ ＋３﹒８５

寧波銀行（深：００２１４２） ３１﹒３０ ＋４﹒８６

仁東控股（深：００２６４７） ７﹒１３ ＋１０﹒０３

東方財富（深：３０００５９） ２２﹒８０ ＋２﹒６１

指南針（深：３００８０３） ５２﹒６０ ＋４﹒６６

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（ｅｄ）

