《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》據最高人民檢察院消息，國家安全部原黨委

委員、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平涉嫌受賄一案，由國家監察委員

會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉彥平作出逮

捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，劉彥平曾長期在北京市公安局工作，後調任公安部警衛局，先後擔任副局長

、政委、局長等職。從工作履歷看，劉彥平與已落馬、曾擔任過公安部副部長的「政法虎」李東

生、孟宏偉、傅政華都有過交集。

中紀委國家監委早前通報指，劉彥平理想信念坍塌，黨性原則喪失，背棄「兩個維護」，毫

無「四個意識」，政治上徹底蛻變，參加孫力軍政治團夥，大搞政治利益交換，投機攀附、操弄

權術；肆意踐踏法紀，濫用公安警衛權力，將其異化為撈取政治資本、謀私斂財的工具，造成惡

劣影響；長期搞迷信活動；對抗組織審查。生活上極度腐化，違規多佔住房，貪圖吃喝享樂，大

操大辦婚喪喜慶事宜並借機斂財；道德品行敗壞，大搞權色、錢色交易；權力觀極度扭曲，肆意

濫用手中權力為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

