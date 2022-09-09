《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家網信辦、工信部、國家市監總局三部門

聯合發布《互聯網彈窗信息推送服務管理規定》，自２０２２年９月３０日起施行。《規定》明

確，明確不得推送違法和不良信息；不得集中推送、炒作社會熱點敏感事件、惡性案件、災難事

故等，引發社會恐慌。



＊未取得許可，不得彈窗推送新聞信息＊



網信中國官方微信刊登通知明確，未取得互聯網新聞信息服務許可的，不得彈窗推送新聞信

息，彈窗推送信息涉及其他互聯網信息服務，依法應當經有關主管部門審核同意或者取得相關許

可的，應當經有關主管部門審核同意或者取得相關許可。該規定自９月３０日起施行。

「彈窗推送新聞信息的，應當嚴格依據國家互聯網信息辦公室發布的互聯網新聞信息稿源單

位名單，不得超範圍轉載，不得歪曲、篡改標題原意和新聞信息內容，保證新聞信息來源可追溯

。」通知顯示。通知還明確，提供互聯網彈窗信息推送服務的，不得惡意炒作娛樂八卦、緋聞隱

私、奢靡炫富、審醜扮醜等違背公序良俗內容，不得以惡意翻炒為目的，關聯某一話題集中推送

相關舊聞。

《規定》明確，互聯網彈窗信息推送服務，是指通過操作系統、應用軟件、網站等，以彈出

消息窗口形式向互聯網用戶提供的信息推送服務；互聯網彈窗信息推送服務提供者，是指提供互

聯網彈窗信息推送服務的組織或者個人。

