《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開３９點，報１８８９３點。最高升５６２點報
１９４１７點，最低升３９點報１８８９３點。恒指收報１９３６２點，升５０７點或
２﹒６９％。
北水全日淨流出１﹒８１億元，上日淨流入４９７９﹒７９萬元。北水淨買入最多的個股依
次是中國移動（００９４１）、綠城中國（０３９００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是理想汽車（０２０１５）、小米集團（０１８１０）、新東方在綫（０１７９７）。
主板成交９２２﹒７８億元增加１５﹒３％。其中港股通成交２０２﹒７億元，佔總成交
２２％。
＊中汽協：８月汽車產銷次季以來首次雙升＊
中汽協數據顯示，８月汽車產銷分別完成２３９﹒５萬輛和２３８﹒３萬輛，環比分別下降
２﹒４％和１﹒５％，同比分別增長３８﹒３％和３２﹒１％。１至８月，汽車產銷分別完成
１６９６﹒７萬輛和１６８６萬輛，同比分別增長４﹒８％和１﹒７％，是二季度以來的首次產
銷雙增長。
８月新能源汽車產銷分別完成６９﹒１萬輛和６６﹒６萬輛，同比分別增長１﹒２倍和１倍
。其中純電動汽車產銷分別完成５３﹒６萬輛和５２﹒２萬輛，同比分別增長１﹒１倍和
９２﹒９％。
中國移動升２﹒６％報５１﹒３元，北水淨買入４﹒５億元；綠城中國升５﹒８４％報
１５﹒５８元，北水淨買入２﹒２億元；快手升３﹒３７％報６４﹒５元，北水淨買入１﹒５億
元。
理想汽車升１﹒７７％報１０３﹒６元，北水淨賣出２億元；小米集團升２﹒２７％報
１０﹒８元，北水淨賣出１﹒９億元；新東方在綫跌２﹒３７％報３３元，北水淨賣出１﹒３億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ４﹒５４
綠城中國 （０３９００） ２﹒２２
快手 （０１０２４） １﹒５０
比亞迪股份 （０１２１１） １﹒３５
中國電信 （００７２８） ０﹒８７
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） －１﹒９７
小米集團 （０１８１０） －１﹒９３
新東方在綫 （０１７９７） －１﹒２８
吉利汽車 （００１７５） －１﹒００
藥明生物 （０２２６９） －０﹒６８
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