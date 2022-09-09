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AH股新聞

09/09/2022 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒８１億元，買中移動沽理想

　　《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開３９點，報１８８９３點。最高升５６２點報
１９４１７點，最低升３９點報１８８９３點。恒指收報１９３６２點，升５０７點或
２﹒６９％。
　　北水全日淨流出１﹒８１億元，上日淨流入４９７９﹒７９萬元。北水淨買入最多的個股依
次是中國移動（００９４１）、綠城中國（０３９００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是理想汽車（０２０１５）、小米集團（０１８１０）、新東方在綫（０１７９７）。
　　主板成交９２２﹒７８億元增加１５﹒３％。其中港股通成交２０２﹒７億元，佔總成交
２２％。
　
＊中汽協：８月汽車產銷次季以來首次雙升＊
　
　　中汽協數據顯示，８月汽車產銷分別完成２３９﹒５萬輛和２３８﹒３萬輛，環比分別下降
２﹒４％和１﹒５％，同比分別增長３８﹒３％和３２﹒１％。１至８月，汽車產銷分別完成
１６９６﹒７萬輛和１６８６萬輛，同比分別增長４﹒８％和１﹒７％，是二季度以來的首次產
銷雙增長。
　　８月新能源汽車產銷分別完成６９﹒１萬輛和６６﹒６萬輛，同比分別增長１﹒２倍和１倍
。其中純電動汽車產銷分別完成５３﹒６萬輛和５２﹒２萬輛，同比分別增長１﹒１倍和
９２﹒９％。
　　中國移動升２﹒６％報５１﹒３元，北水淨買入４﹒５億元；綠城中國升５﹒８４％報
１５﹒５８元，北水淨買入２﹒２億元；快手升３﹒３７％報６４﹒５元，北水淨買入１﹒５億
元。
　　理想汽車升１﹒７７％報１０３﹒６元，北水淨賣出２億元；小米集團升２﹒２７％報
１０﹒８元，北水淨賣出１﹒９億元；新東方在綫跌２﹒３７％報３３元，北水淨賣出１﹒３億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　４﹒５４
　　綠城中國　　（０３９００）　　　　　　２﹒２２
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒５０
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　１﹒３５
　　中國電信　　（００７２８）　　　　　　０﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　－１﹒９７
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－１﹒９３
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－１﹒２８
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－１﹒００
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－０﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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