《人行幣策》表列人民銀行貨幣政策一覽：



２０２１年

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７月９日 ７月１５日起下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行５％存



款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為

８﹒９％。預料釋放長期資金約１萬億元（人民幣．下同）。



２０２０年

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６月３０日 ７月１日起下調再貸款、再貼現利率。支農再貸款、支小再貸款利率下調

０﹒２５個百分點，調整後，３個月、６個月和１年期支農再貸款、支小再

貸款利率分別為１﹒９５％、２﹒１５％和２﹒２５％。

再貼現利率下調０﹒２５個百分點至２％。



４月３日 ４月１５日和５月１５日分兩次對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀

行、村鎮銀行和僅在省級行政區域經營的城市商業銀行定向降準１個百分點，

共釋放資金約４０００億元。

４月７日起金融機構的超額存款準備金利率從０﹒７２％下調至０﹒３５％。



３月１３日 ３月１６日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準０﹒５

至１個百分點；對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準１個百分點。

共釋放長期資金５５００億元。



１月１日 １月６日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含財務公司、金融

租賃公司和汽車金融公司），釋放長期資金逾８０００億元。



２０１９年

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９月６日 ９月１６日全面下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點。再額外對僅在省

級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率１個百分點，於１０

月１５日和１１月１５日分兩次實施到位，每次下調０﹒５個百分點。

此次降準釋放長期資金約９０００億元，全面降準釋放８０００億元，定向降

準釋放１０００億元。



５月６日 ５月１５日對中小銀行實行較低的優惠存款準備金率。對僅在本縣級行政區域

內經營，或在其他縣級行政區域設有分支機構但資產規模小於１００億元的農

村商業銀行，執行存款準備金率８％。料１０００家縣域農商行受惠，釋放資

金約２８００億元。



１月２４日 創設央行票據互換工具（ＣＢＳ），公開市場業務一級交易商可以使用持有的

合格銀行發行的永續債從人民銀行換入央行票據。



１月４日 決定下調金融機構存款準備金率１個百分點，其中，１月１５日和１月２５日

分別下調０﹒５個百分點，將釋放資金約１﹒５萬億元。同時，一季度到期的

ＭＬＦ不再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元。



２０１８年

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１２月１９日 創設定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ），向願意增加小微和民營企業貸款的銀

行提供低成本流動性支持。ＴＭＬＦ資金可使用三年，操作利率比ＭＬＦ利

率優惠１５個基點，目前為３﹒１５％。



１０月７日 １０月１５日起，降存款準備金率１個百分點，降準釋放的部分資金用於償

還中期借貸便利（ＭＬＦ）。此次操作釋放７５００億元增量資金。



６月２４日 ７月５日起降存款準備金率０﹒５個百分點，定向釋放資金７０００億，

當中５０００億元推動銀行債轉股，另外２０００億緩解小微企融資困難



４月１７日 從４月２５日起，下調存款準備金率１個百分點，銀行將使用降準釋放的資

金償還中期借貸便利（ＭＬＦ）。此次操作釋放４０００億元增量資金。



１月２５日 若金融機構中小企貸款比例達一定要求，將可降存款準備金率０﹒５至

１﹒５個百分點，估計可釋放近７０００億元流動性。



２０１７年

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９月３０日 自２０１８年起，對普惠金融實施定向降準政策，對於普惠金融貸款餘額或

增量佔比達１﹒５％的商業銀行，可降準０﹒５個百分點；佔比達到１０％

的銀行，可在第一檔基礎上再下調１個百分點。





２０１６年

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２月２９日 自３月１日起，下調金融機構人民幣存款準備金率０﹒５個百分點。

