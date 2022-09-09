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AH股新聞

09/09/2022 08:02

《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行提出構建開放型數字人幣生態

　　《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平：著力在推動企業創新上下功夫
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２２全國專精特新中小企業發展大會８日上午在江蘇省南京市開幕。國家主席習近平發來賀
信，表示熱烈祝賀。他在賀信中指出，要著力在推動企業創新上下功夫，加強產權保護，激發湧
現更多專精特新中小企業。
　
盤活專項債結存限額，優先支持在建項目
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強７日主持召開國務院常務會議，決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政
貼息和加大社會服務業信貸支持；部署階段性支持企業創新的減稅政策；確定依法盤活地方專項
債結存限額的舉措。
　
人行提出構建開放型數字人民幣生態
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行副行長範一飛８日在２０２２中國數字金融論壇上表示，對於中國這樣地域廣闊、人口眾多
、地區發展差異較大的經濟體，要讓數字人民幣充分普惠、可得，最優選擇就是構建開放型數字
人民幣生態。
　
　
《上海證券報》
　
習近平：著力在推動企業創新上下功夫
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２２全國專精特新中小企業發展大會８日上午在江蘇省南京市開幕。國家主席習近平發來賀
信，表示熱烈祝賀。他在賀信中指出，要著力在推動企業創新上下功夫，加強產權保護，激發湧
現更多專精特新中小企業。
　
增加居民財產性收入，資本市場將發揮更重要作用
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近年來，資本市場在擴大直接融資比重、提升服務實體經濟能力的同時，著重加強投資端建設，
改變了過去「重融資，輕投資」的局面。十年來，投資者數量穩步增長，居民投資渠道和財產性
收入來源也因資本市場發展而得到有效拓寬。
　
國務院部署加力支持就業創業政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強７日主持召開國務院常務會議，決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政
貼息和加大社會服務業信貸支持；部署階段性支持企業創新的減稅政策；確定依法盤活地方專項
債結存限額的舉措。
　
　
《證券時報》
　
習近平：著力在推動企業創新上下功夫
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２２全國專精特新中小企業發展大會８日上午在江蘇省南京市開幕。國家主席習近平發來賀
信，表示熱烈祝賀。他在賀信中指出，要著力在推動企業創新上下功夫，加強產權保護，激發湧
現更多專精特新中小企業。
　
「京」兵強將護航首都經濟
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上半年，北京實現地區生產總值１﹒９４萬億元人民幣，同比增長０﹒７％。在「三重壓力」之
下，京籍上市公司將穩中有進作為破題題眼，尤其是軟件和信息服務業總量規模首次超過金融業
，成為支撐北京經濟發展的第一大行業。
　
華為蘋果接連「上新」，消費電子展現復甦生機
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
最近幾年，消費電子新品常被公眾吐槽創新不足，這在一定程度上影響了消費者的換機周期，導
致行業增長放緩。不過從近日舉行的華為、蘋果新品發布會來看，龍頭創新提速、接連「上新」
，行業復甦在望。（ｌｃ）

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