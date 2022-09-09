《鍾之日記》９月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地８月ＣＰＩ和ＰＰＩ同比漲幅雙雙放緩，ＣＰＩ漲幅較上月回落０﹒２個百分點至

２﹒５％，低於市場預期的上漲２﹒８％；８月ＰＰＩ同比上漲２﹒３％，漲幅較上月回落

１﹒９個百分點，大幅低於市場預期的漲３﹒１％，漲幅降至１８個月新低。分析指，ＣＰＩ同

比漲幅回落，依然低於３％的目標上限，為人行進一步放寬貨幣政策預留空間，憧憬宏觀政策進

一步加力，推動內需加快恢復。

聯儲局主席鮑威爾隔晚放完鷹，但美股連續兩日反彈，中秋節假期前夕，港股迎月升約

５００點，終止６連跌，收復萬九點大關。祖國股市亦愈升愈有，滬綜指收升０﹒８２％，全周

累漲２﹒４％。

恒指今早高開３９點，報１８８９３，市場憧憬中央有放水空間，大市升幅擴大，更上破萬

九點大關，最多升４９１點，高見１９３４５，中午接近高位收市。午後最多升５６２點，高見

１９４１７，尾市回順，最終全日升５０７點或２﹒７％，報１９３６２；國指升１９１點或

３％，報６６２８；科指重上四千點大關，全日升２﹒６％，報４０７７。大市成交增至

９２２﹒７８億元。

藍籌股近乎全面做好，騰訊（００７００）升１﹒７％，收報３０７元。藍籌僅信義光能

（００９６８）及電能（００００６）錄跌幅，收市分別跌０﹒４％和０﹒１％。



＊外資流入１４７﹒５３億創下年內高，滬指全周累漲２﹒４％＊



人民幣匯價回暖，外資今日流入創下年內新高，對市場構成強勁支撐。滬深股市今早齊齊高

開，滬綜指高開０﹒１７％後愈升愈有，全日升０﹒８２％，報３２６２﹒０５點；累計本周重

上３２００關，累升２﹒３７％。深成指、創業板指今日均收升１％。個股漲多跌少，房地產板

塊明顯反彈，並帶動家居、家電、建材等相關產業鏈走強，醫藥醫療股、金融股塊走強，旅遊、

酒店板塊陷入調整。

中秋臨近交投漸弱，兩市成交７７９５億元人民幣，比上日微跌１﹒１％。不過外資今日通

過滬股通、深股通流入１４７﹒５３億元人民幣，結束連續六日淨流出，並創下去年１２月９日

（２１６﹒５６億元人民幣）以來的９個月新高。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９８，較上個交易日升５０點子，實現兩連升。人民幣

兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日延續上日漲勢，今早高開１７９點子後，升幅一度擴大至

６﹒９１６０，尾盤升勢維持，最終全日飆４４７點子收報６﹒９１９２，收復６﹒９２關，且

創自９月２日以來一周新高。



＊２４城推一人買房全家幫，內房物管齊揚＊



內地地方政府早前為樓市去庫存推出「一人買房全家幫」政策。根據內媒不完全統計，今年

以來超過２４個城市推出該房策，以三四線城市為主。內房股急彈。碧桂園（０２００７）勁彈

１６﹒８％，為表現最佳藍籌；龍湖（００９６０）炒高７﹒４％；潤地（０１１０９）飆５％

；中海外（００６８８）升４﹒１％；美的置業（０３９９０）抽高９﹒８％；融信

（０３３０１）彈高６﹒９％；時代中國（０１２３３）勁升１７﹒９％；新城（０１０３０）

爆升１２﹒８％；旭輝（００８８４）急彈１１﹒２％。

物管股亦當炒。融創服務（０１５１６）勁升１６﹒４％；時代鄰里（０９９２８）大升

１１％；碧服（０６０９８）升１０﹒５％；寶龍（０１２３８）急揚１２﹒９％；旭輝永升

（０１９９５）升９％。

「一人買房全家幫」主要指子女買樓可提取父母住房公積金帳戶餘額，父母亦可作為共同還

款人。報道引述業內人士分析認為，「一人買房全家幫」後續有望擴展至更多城市。同時，隨著

近期高層多次表態「合理支持剛性和改善性住房需求」，短期內「一城一策」有望繼續深化。

此外，鄭州政府發文要求１０月６日前所有問題樓盤復工，隨後內媒《財聯社》引述消息人

士證實該文件內容屬實，目前已傳達至部分房企。若然有效或推行至其他城市，相信可以提振購

房者信心。



＊樂普生物回Ａ籌２５億，股價飆近３倍破頂＊



樂普生物（０２１５７）擬正計劃回Ａ，在上海科創板上市，料籌不超過２５億元人民幣。

今年７月，旗下ＰＤ－１抗體普特利單抗獲國家藥監局附條件批准上市。另外，樂普生物本周一

（５日）亦獲調入深交所的深港通下的港股通標的證券名單。

受上述消息刺激，樂普生物今日午後狀態大勇，一度抽升３﹒８６倍，高見３１﹒８元，創

上市新高，並九度觸發市調機制。樂普生物全日飆逾２﹒８倍，收報２５﹒１元。

其他醫療股同造好，微創醫療（００８５３）漲７﹒６％，百濟神州（０６１６０）抽高

６﹒５％，榮昌生物（０９９９５）升５﹒５％，平安好醫生（０１８３３）升５﹒３％，心通

醫療（０２１６０）升４﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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