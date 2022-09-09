《經濟通通訊社９日專訊》作為公積金政策優化的重點，「一人買房全家幫」這一措施正被

全國多個城市推廣。據內媒不完全統計，今年以來超２４個城市推出該項措施，以三四線城市為

主。業內人士分析認為，「一人買房全家幫」後續有望擴展至更多城市。與此同時，隨著近期高

層多次表態合理支持剛性和改善性住房需求，短期內「一城一策」有望繼續深化。

地產股持續活躍，中洲控股（深：００００４２）、中國武夷（深：０００７９７）雙雙拉

升封板，

南山控股（深：００２３１４）飆升６﹒３％，粵宏遠Ａ（深：０００５７３）漲近半成，招商

積余（深：００１９１４）升４﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）升４％，陽光城

（深：０００６７１）、金地集團（滬：６００３８３）、榮安地產（深：０００５１７）跟升

逾３％。

另外，國泰君安指出，房企繼續降有息負債去庫存，加快周轉保現金。一方面，進入

２０２２年房企繼續降槓桿縮表，重點房企有息負債規模持續縮減，同比下滑３％。由於融資紅

利和土地紅利的消失，在降槓桿過程中，房企土儲擴張速度放緩，尤其是表內土儲幾乎不再增長

。另一方面，２０２２年上半年房企銷售回款遇冷，表內外回款同比分別減少２３％、４２％，

因此房企加快盤活庫存，因為在限價政策下以往賺取級差地租的模式被打破，而優秀的房企將享

受管理紅利。（ｃａ）

