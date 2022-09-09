《經濟通通訊社９日專訊》國家醫保局８日發布關於口腔種植牙醫療服務收費和耗材價格專

項治理通知。通知明確，口腔種植體將進行集採，牙冠進行競價掛網，種植牙醫療服務進行價格

調控，例如，三級公立醫院醫療服務價格全流程調控目標為一顆牙４５００元（人民幣．下同）

，降幅達５０％。

集採及限價消息終落地，加之業內人士稱降幅「合理」，以「牙茅」著稱的通策醫療

（滬：６００７６３）開盤漲停，報１２４﹒７元；其他醫療服務股亦跟漲，悅心健康

（深：００２１６２）、光正眼科（深：００２５２４）亦漲停，何氏眼科

（深：３０１１０３）急漲７﹒２％，新華醫療（滬：６００５８７）揚逾６％，樂普醫療

（深：３００００３）漲３﹒５％。

內地今年以來多次提到要推進種植牙集中採購，決心整治種植牙收費過貴問題。內媒《第一

財經》引述種植牙行業資深人士表示，業內一直預計種植牙作為消費型醫療，降價是大勢所趨。

第一步是通過帶量採購，把耗材的價格降下來，第二步就是從產品推及醫療服務。現在服務價格

的調價幅度在５０％左右，幅度是相對合理的。（ｄｗ）

