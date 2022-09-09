《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》廣東銀保監局局長裴光８日在銀行業保險業

例行發布會上表示，截至７月末，廣東銀行業總資產３４萬億元（人民幣．下同），佔全國近十

分之一；各項存款和各項貸款餘額分別為２６﹒３萬億元和２３﹒５萬億元，年均增速分別為

１０％和１４％；保險業總資產超２萬億元，保費收入佔全國八分之一；保險深度從１０年前的

２﹒９７％上升至現在的４﹒７３％，保險密度從人均保費１５９７元上升至現在的人均

４６４１元。

裴光說，截至７月末，轄內製造業貸款餘額超過３萬億元；基礎設施貸款餘額超過２﹒８萬

億元，有力支持港珠澳大橋等重大項目建設；小微企業貸款餘額超過５萬億元；綠色信貸餘額超

過１﹒３萬億元；外貿企業貸款餘額超萬億元，出口信用保險保障水平位居全國前列。

裴光表示，１０年來，廣東完成６４家農信社改制化險，探索並創造潮州農商行地市統一法

人、汕特聯社「三合一」改革經驗；全國率先推廣自貿區簡政放權政策至省內主要區域；落地全

國首個區域重疾表；率先試點跨境理財通、跨境醫療險、灣區重疾險，首創跨境車險「三地保單

一地購買」；落地全國首家零碳網點、首家鄉村振興支行；首創巨災指數保險、「食都保」綜合

保障險，開展首批長期護理保險試點。



＊處置不良資產超過８５００億元，不良率下降０﹒４個百分＊



與此同時，廣東實現重點城商行「精準拆彈」，完成３３家高風險機構「脫險摘帽」；累計

處置不良資產超過８５００億元，不良率下降０﹒４個百分點；扭轉脫實向虛，銀行業貸款佔總

資產比重提升２２個百分點。廣東銀保監局還配合廣東省政府做好政府隱性債「清零」試點工作

。

近年來，廣東銀保監局支持粵港澳大灣區建設取得了良好成效。裴光表示，一是大灣區制度

創新持續向縱深推進；二是大灣區簡政放權實現「三大跨越」；三是大灣區國際金融樞紐建設初

具規模；四是大灣區金融產品創新日趨活躍。

在金融產品創新方面，裴光舉例，「跨境理財通」試點順利落地實施，成為全國實施個人資

本項目可兌換的重要實踐，目前已經支持２６家機構成為試點銀行，累計交易達到１﹒１８萬筆

１２億元，有效拓寬三地居民的跨境投資渠道。

