《經濟通通訊社９日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）披露的保薦機構

持續督導報告提到，公司在２０２２年上半年存在使用募集資金購買５億元（人民幣．下同）大

額存單但未履行必要程序的情形，隨後公司履行了補救措施。

報告中提到的事件，為百濟神州年中曾出現５億元理財「先上車後補票」的情況，公司在６

月２７日曾對外公告，於５月２５日購買了５億元大額存單。但由於未履行內部決策程序，一個

月之後的６月２４日，董事會才對該事項進行了補充確認。

保薦機構隨後在當日出具《專門核查意見》，指上述購買大額存單屬於以暫時閒置募集資金

進行現金管理的行為，應履行相關內部決策程序並進行信息披露。並要求公司後續在募集資金管

理方面進一步加強內部控制，強化對相關經辦人員的培訓。

另外，報告中的「重大風險事項」顯示，公司存在大額累計及持續虧損，在可預見的期間內

無法現金分紅且未來可能被上交所啟動退市程序的風險。截至６月３０日，公司累計未彌補虧損

為４３９﹒９４億元。在可預見的期間內存在無法進行現金分紅的風險。

百濟神州Ａ股早段升１﹒６９％，報９９﹒８元。Ｈ股升４﹒２１％，報１０１﹒５港元。

（ｄｗ）

