《經濟通通訊社９日專訊》對於早期就進場投資的支持者來說，騰訊控股（００７００）、

阿里巴巴（０９９８８）和比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）是有史以來最賺錢的中

國股票投資之一。但隨著中國國策加強對私營部門控制，經濟在持續的防疫封控下步履蹣跚，外

資正在從這些股票中撤出，突顯出投資者愈來愈擔心中國大型公司的前景。

據《彭博》報道，周四（８日）傳出價值７６億美元的騰訊股票出現在香港中央結算系統，

這通常是投資者要出售股票的前兆。Ｎａｓｐｅｒｓ通過其荷蘭分支機構Ｐｒｏｓｕｓ ＮＶ進

行投資是最可能的賣方，因為它是少數能夠處理如此大規模交易的投資者之一，並且其出售騰訊

股票所得資金用以回購自己的股票。

除了Ｎａｓｐｅｒｓ，上個月，日本軟銀集團表示已賣出數百億美元的阿里巴巴持股，募集

了超過１７０億美元的資金。上周「股神」巴菲特的柏克夏公司進一步削減在中國最大電動汽車

製造商比亞迪的持倉。

軟銀創始人孫正義在２０００年投資馬雲的阿里巴巴約２０００萬美元，在經歷了互聯網泡

沫破滅和阿里巴巴２０１４年的ＩＰＯ都未賣出。Ｎａｓｐｅｒｓ於２００１年投資騰訊，柏克

夏則於２００８年購買了比亞迪的股份。綜合這些投資者不約而同的舉措，代表了幾十年來一直

狂熱擁抱中國民企的投資者正在撤離。



＊阿里為整頓主要目標後，股價至今暴跌七成以上＊



長期以來，孫正義的押注被認為是有史以來最好的風險投資之一，他所持股份的價值飆升至

超過２０００億美元。但阿里巴巴及螞蟻集團是中國政府整頓的主要目標，其股價已從２０２０

年的峰值下跌了７０％以上。孫正義表示，由於監管的不確定性，他將減少在中國的新投資。

Ｎａｓｐｅｒｓ對騰訊的支持同樣被認為是一筆傳奇的投資。然而，Ｎａｓｐｅｒｓ旗下的

Ｐｒｏｓｕｓ在６月宣布，有序出售騰訊股票以資助回購自己的股票。柏克夏總共減持比亞廸

３０５萬股股份，相當於巴菲特已知持有的２﹒２５億股比亞迪股份的１﹒４％。（ｊｔ）

