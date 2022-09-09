《經濟通通訊社９日專訊》在持有比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）Ｈ股長達十

四年之後，巴菲特「突然減持」，內地官媒《經濟日報》發表評論指出，對此沒必要過度解讀。

在「雙碳」背景下，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型升級、綠色發展的主要方向，這並不以

巴菲特是否減持比亞迪股份為轉移。比亞迪的投資核心價值從來都不決定於巴菲特的買與賣，而

是其自身業務的成長性及技術的引領力。（ｊｔ）

