《經濟通通訊社９日專訊》在持有比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）Ｈ股長達十
四年之後，巴菲特「突然減持」，內地官媒《經濟日報》發表評論指出，對此沒必要過度解讀。
在「雙碳」背景下，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型升級、綠色發展的主要方向，這並不以
巴菲特是否減持比亞迪股份為轉移。比亞迪的投資核心價值從來都不決定於巴菲特的買與賣，而
是其自身業務的成長性及技術的引領力。（ｊｔ）
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09/09/2022 09:10
《Ａ股評論》官媒：比亞迪的投資核心價值不決定於巴菲特的買與賣
《經濟通通訊社９日專訊》在持有比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）Ｈ股長達十
四年之後，巴菲特「突然減持」，內地官媒《經濟日報》發表評論指出，對此沒必要過度解讀。
在「雙碳」背景下，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型升級、綠色發展的主要方向，這並不以
巴菲特是否減持比亞迪股份為轉移。比亞迪的投資核心價值從來都不決定於巴菲特的買與賣，而
是其自身業務的成長性及技術的引領力。（ｊｔ）
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