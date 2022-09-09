  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/09/2022 09:10

《Ａ股評論》官媒：比亞迪的投資核心價值不決定於巴菲特的買與賣

　　《經濟通通訊社９日專訊》在持有比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）Ｈ股長達十
四年之後，巴菲特「突然減持」，內地官媒《經濟日報》發表評論指出，對此沒必要過度解讀。
在「雙碳」背景下，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型升級、綠色發展的主要方向，這並不以
巴菲特是否減持比亞迪股份為轉移。比亞迪的投資核心價值從來都不決定於巴菲特的買與賣，而
是其自身業務的成長性及技術的引領力。（ｊｔ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金