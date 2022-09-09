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AH股新聞

09/09/2022 13:43

預購調查顯示ｉＰｈｏｎｅ１４　ｐｒｏ佔中國訂單分配約為８５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》蘋果分析師郭明錤發表最新ｉＰｈｏｎｅ１４線下預購調查，調
查顯示，中國地區ｉＰｈｏｎｅ１４　Ｐｒｏ系列佔訂單分配約為８５％，被認為可能會是最火
爆的ｉＰｈｏｎｅ１４　Ｐｌｕｓ，僅分配了約５％的訂單；蘋果高端產品的預購在初期總是更
受歡迎。從這次調查來看，今年Ｐｒｏ機型的訂單佔比與往年相比更高，反映了蘋果的產品細分
策略的變化。（ｊｔ）

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