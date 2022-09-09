《經濟通通訊社９日專訊》蘋果分析師郭明錤發表最新ｉＰｈｏｎｅ１４線下預購調查，調

查顯示，中國地區ｉＰｈｏｎｅ１４ Ｐｒｏ系列佔訂單分配約為８５％，被認為可能會是最火

爆的ｉＰｈｏｎｅ１４ Ｐｌｕｓ，僅分配了約５％的訂單；蘋果高端產品的預購在初期總是更

受歡迎。從這次調查來看，今年Ｐｒｏ機型的訂單佔比與往年相比更高，反映了蘋果的產品細分

策略的變化。（ｊｔ）

