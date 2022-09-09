《經濟通通訊社９日專訊》國務院總理李克強７日主持召開國務院常務會議指出，需求不足

是當前突出矛盾，要著力以消費和投資拉需求、促進社會投資、以投資帶消費。支持經濟社會發

展薄弱領域設備更新改造，有利於增後勁提水平、增加制造業和服務業現實需求、提振市場信心

。對高校、職業院校和實訓基地、醫院、地下綜合管廊、新型基礎設施、產業數字化轉型和中小

微企業、個體工商戶等設備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息

２﹒５個百分點，期限２年。

中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，上述政策部署旨在推動重點產業關鍵領域

加快投資。通過財政階段性貼息、增加信貸支持等方式增強優惠政策的時效性和緊迫感，促進企

業加快增加貸款更新設備、擴大生產，從而實現財政與貨幣政策聯動、貼息與加計扣除並用、製

造業與服務業互助的多重政策功效，全力激發企業投資潛能和社會服務能力。



＊加大對社會服務業信貸支持，有助保就業＊



會議還指出，引導銀行加大對教育、文化旅遊、衛生和健身、養老托育、社區和家政服務、

住宿餐飲等行業信貸支持，以擴大社會服務領域消費和投資。

招聯金融首席研究員董希淼表示，社會服務業包括住宿、餐飲、商業服務等，既是吸納就業

、大眾創新的重要載體，也是滿足居民消費需求、提高居民消費品質的重要領域。社會服務業受

疫情衝擊更為直接和明顯，目前面臨較大的困難。加大對社會服務業信貸支持，並在利率、期限

、額度等方面採取靈活的措施，支持社會服務業走出困境、恢復生機，有助於保障居民就業、提

高居民收入，也有利於服務業提高服務水準，增強居民擴大消費的意願。（ｗｌ）

