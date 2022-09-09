《經濟通通訊社９日專訊》市場預期聯儲局會繼續大幅加息，美股三大指數連升第二日，人

民幣兌美元中間價實現兩連升，今報６﹒９０９８，較上個交易日升５０點子。市場關注國家統

計局上午將公布通脹數據，滬深股市今早齊齊高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１７％，

報３２４１﹒１８點，深綜指高開０﹒２２％。航空、煤炭、鋰礦股造好，旅遊、酒店、養殖業

出現回吐。

國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，部署加力支持就業創業的政策，拓展就業

空間，其中提出，對平台靈活就業人員按規定給予社保補貼，運用專項貸款支持平台企業；同時

，決定對部分領域設備更新改造貸款實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息２﹒５個百分點，期限

２年。加大社會服務業信貸支持，促進消費發揮主拉動作用；確定依法盤活５０００多億元人民

幣專項債限額，７０％各地留用，３０％中央財政統籌分配。

美國財長耶倫表示，總統拜登仍在評估取消中國貨關稅以降低通脹的事宜，未有任何決定。

耶倫出席活動時稱，拜登要確定哪個做法是對美國工人最有利，因為強硬回應中國的非市場行為

，也是重要的，所以拜登暫時未有時間表對此作出決定。

另外，英國《金融時報》引述知情人士報道，中國恒大（０３３３３）的香港總部大樓已被

一家銀行扣押，因該公司拖欠貸款且兩次未能出售其總部大樓。（ｃａ）

