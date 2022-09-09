《經濟通通訊社９日專訊》基於油價回落、基數效應等因素的影響，內地８月ＣＰＩ和

ＰＰＩ同比漲幅雙雙放緩，ＣＰＩ沒有如預期般繼續上行，漲幅較上月回落０﹒２個百分點至

２﹒５％，顯著低於市場預期的上漲２﹒８％；８月ＰＰＩ同比上漲２﹒３％，漲幅較上月回落

１﹒９個百分點，亦大幅低於市場預期的漲３﹒１％，漲幅降至１８個月新低。分析指，ＣＰＩ

同比漲幅回落，依然低於３％的目標上限，為人行進一步放寬貨幣政策預留空間，憧憬宏觀政策

進一步加力，推動內需加快恢復。加上人民幣匯價回暖，帶動內地股市造好。滬深股市今早齊齊

高開，滬綜指高開０﹒１７％後愈升愈有，半日升０﹒７％，報３２５８﹒２１點，深成指升

０﹒７６％，創業板指漲０﹒５７％。牙科醫療板塊強勢領漲，房地產、大金融等權重板塊走強

，旅遊、酒店板塊陷入調整。

兩市半日成交５０２９億元（人民幣．下同），資金循陸股通淨流入逾１１３億元。

市場很快消化美聯儲主席鮑威爾鷹派講話和歐洲央行激進加息的影響，亞洲時段美元指數回

落至１０９關口下方，日內跌約０﹒７％。離岸人民幣兌美元盤中最高至６﹒９３８５元，日內

漲超２００點。在岸人民幣兌美元最高至６﹒９３７０元，日內漲近２００點。



＊多市推廣「一人買房全家幫」，地產股續揚＊



「一人買房全家幫」這一措施正被全國多個城市推廣。業內人士分析認為，「一人買房全家

幫」後續有望擴展至更多城市。地產股持續活躍，中洲控股 （深：００００４２）、中國武夷

（深：０００７９７）雙雙拉升封板，粵宏遠Ａ（深：０００５７３）漲８﹒８％，南山控股

（深：００２３１４）飆升７﹒５％，招商積余（深：００１９１４）升７﹒７％，招商蛇口

（深：００１９７９）升４﹒５％。

最新召開的國務院常務會議決定對設備購置、更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中

央財政貼息２﹒５個百分點，期限２年。金融股大升撐市，招商銀行（滬：６０００３６）升

３﹒３％，興業銀行（滬：６０１１６６）升２﹒４％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升

１﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）、農業銀行（滬：６０１２８８）升近１％。

保險股方面，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒６％，中國太保（滬：６０１６０１）

、中國平安（滬：６０１３１８）、新華保險（滬：６０１３３６）升近２％。



＊加大防疫力度，旅遊股回吐＊



衛健委官員倡導中秋國慶就地過節，寄望假期拉動旅遊消費的預期降溫，拖累Ａ股旅遊板塊

逆市走疲。西域旅遊（深：３００８５９）跌４﹒４％，桂林旅遊（深：０００９７８）跌

３﹒９％，長白山（滬：６０３０９９）跌３﹒３％，麗江股份（深：００２０３３）跌

３﹒１％，西安旅遊（深：０００６１０）跌２﹒５％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌近

２％。

蘋果發布ｉＰｈｏｎｅ １４系列機型，從現在開始，所有美國版ｉＰｈｏｎｅ都不再配有

ＳＩＭ卡槽，完全由ｅＳＩＭ代替，這也是首款沒有ＳＩＭ卡槽的ｉＰｈｏｎｅ手機。部分

ｅＳＩＭ概念股拉升，東信和平（深：００２０１７）升１﹒９％，恒寶股份

（深：００２１０４）、中國聯通（滬：６０００５０）升１﹒１％。（ｃａ）

