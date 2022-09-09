《經濟通通訊社９日專訊》內地８月ＣＰＩ和ＰＰＩ同比漲幅雙雙放緩，ＣＰＩ漲幅較上月

回落０﹒２個百分點至２﹒５％，低於市場預期的上漲２﹒８％；８月ＰＰＩ同比上漲２﹒３％

，漲幅較上月回落１﹒９個百分點，大幅低於市場預期的漲３﹒１％，漲幅降至１８個月新低。

分析指，ＣＰＩ同比漲幅回落，依然低於３％的目標上限，為人行進一步放寬貨幣政策預留空間

，憧憬宏觀政策進一步加力，推動內需加快恢復。加上人民幣匯價回暖，外資今日流入創下年內

新高，對市場構成強勁支撐。滬深股市今早齊齊高開，滬綜指高開０﹒１７％後愈升愈有，全日

升０﹒８２％，報３２６２﹒０５點；累計本周重上３２００關，累升２﹒３７％。深成指、創

業板指今日均收升１％。個股漲多跌少，房地產板塊明顯反彈，並帶動家居、家電、建材等相關

產業鏈走強，醫藥醫療股、金融股塊走強，旅遊、酒店板塊陷入調整。

中秋臨近交投漸弱，兩市成交７７９５億元（人民幣．下同），日微跌１﹒１％。不過外資

今日通過滬股通、深股通流入１４７﹒５３億元，結束連續六日淨流出，並創下去年１２月９日

（２１６﹒５６億元）以來的９個月新高。



＊能源危機或衝擊供應，鋁業股大漲＊



作為公積金政策優化的重點，「一人買房全家幫」這一措施正被全國多個城市推廣。據內媒

不完全統計，今年以來超２４個城市推出該項措施，以三四線城市為主。地產股持續活躍，金地

集團（滬：６００３８３）抽升５﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）升８﹒２％，上海臨

港（滬：６００８４８）升０﹒５％。

家具建材股隨房地產板塊走強，江山歐派（滬：６０３２０８）、堅朗五金

（深：００２７９１）、悅心健康（深：００２１６２）漲停，志邦家居（滬：６０３８０１）

升８％，顧家家居（滬：６０３８１６）升７﹒８％，歐派家居（滬：６０３８３３）升

６﹒３％。

機構稱，海外能源危機或繼續衝擊鋁供應，而中國國內的限電也會持續影響鋁的短期供應。

鋁業板塊大漲，天山鋁業（深：００２５３２）飆升７﹒１％，雲鋁股份（深：０００８０７）

升５﹒３％，神火股份（深：０００９３３）、中國鋁業（滬：６０１６００）、南山鋁業

（滬：６００２１９）漲近３％。



＊種植牙價格減少過預期，牙科股獲炒上＊



內地公布種植牙醫療服務政策，有分析指種植牙價格減價幅度細過預期，牙科股炒上。通策

醫療（滬：６００７６３）、悅心健康（深：００２１６２）、光正眼科（深：００２５２４）

齊齊漲停，何氏眼科（深：３０１１０３）升３﹒４％，新華醫療（滬：６００５８７）升

３﹒７％。

乘聯會剛剛公布的８月銷量數據中，特斯拉中國交付７６９６５輛電動車，在總交付量環比

增長１７３％的同時，Ｍｏｄｅｌ Ｙ更是創下６２１６９輛的月度交付紀錄。特斯拉概念各別

走，瑞瑪精密（深：００２９７６）漲停，勝利精密（深：００２４２６）升７﹒１％，航天彩

虹（深：００２３８９）大漲７﹒４％。

中國倡導中秋國慶就地過節，寄望假期拉動旅遊消費的預期降溫，旅遊股大幅回吐，桂林旅

遊（深：０００９７８）挫２﹒２％，麗江股份（深：００２０３３）跌２﹒５％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４０９３﹒７９ ＋１﹒３９

上證綜合指數 ３２６２﹒０５ ＋０﹒８２ ３３８６﹒００

深證綜合指數 ２１１８﹒１１ ＋０﹒６５ ４４１０﹒００

上證Ｂ股指數 ３１３﹒９９ ＋０﹒８１ １﹒６８

深證Ｂ股指數 １２１２﹒２６ ＋０﹒２５ ０﹒４４

上證１８０指數 ８６７３﹒５８ ＋１﹒４１

上證３８０指數 ６０５０﹒３７ ＋０﹒４５

深證成份指數 １１８７７﹒７９ ＋１﹒１１

中小創新指數 ２４２４﹒３８ ＋０﹒０９

深圳創業板指數 ２５４８﹒２２ ＋１﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

