《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數半日升１﹒２６％，報８６６０﹒５９點，上證

３８０指數半日升０﹒３１％，報６０４２﹒１４點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４５２﹒０８億元，用６７﹒９２

億元或１３％。

作為公積金政策優化的重點，「一人買房全家幫」這一措施正被全國多個城市推廣。據內媒

不完全統計，今年以來超２４個城市推出該項措施，以三四線城市為主。地產股持續活躍，金地

集團（滬：６００３８３）抽升５﹒３％，新城控股（滬：６０１１５５）升６﹒７％，上海臨

港（滬：６００８４８）升０﹒３％。

國務院實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息２﹒５個百分點，期限２年。金融股大升，其中

保險股方面，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒６％，中國太保（滬：６０１６０１）升

１﹒９％，中國平安（滬：６０１３１８）升１﹒７％，新華保險（滬：６０１３３６）揚

１﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）升近１％。

券商股跟隨拉升，中信證券（滬：６０００３０）漲２﹒６％，中信建投

（滬：６０１０６６）升２﹒２％，中金公司（滬：６０１９９５）升１﹒２％，國泰君安

（滬：６０１２１１）揚１﹒２％，招商證券（滬：６００９９９）升１﹒１％，華泰證券

（滬：６０１６８８）升１﹒２％，海通證券（滬：６００８３７）升１﹒２％，東方證券

（滬：６００９５８）彈１﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

