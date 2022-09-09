《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數今日收升１﹒４１％，報８６７３﹒５８點，上
證３８０指數收升０﹒４５％，報６０５０﹒３７點。
集採及限價消息終落地，加之業內人士稱降幅「合理」，以「牙茅」著稱的通策醫療
（滬：６００７６３）開盤漲停，報１２４﹒６６元人民幣；其他醫療服務股亦跟漲，新華醫療
（滬：６００５８７）漲３﹒７％，聯影醫療（滬：６８８２７１）飆９﹒６％，萬泰生物
（滬：６０３３９２）升１﹒７％。
作為公積金政策優化的重點，「一人買房全家幫」這一措施正被全國多個城市推廣。據內媒
不完全統計，今年以來超２４個城市推出該項措施，以三四線城市為主。地產股持續活躍，金地
集團（滬：６００３８３）抽升５﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）升８﹒２％，上海臨
港（滬：６００８４８）升０﹒５％。
國務院實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息２﹒５個百分點，期限２年。金融股大升，其中
保險股方面，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升
２﹒５％，中國平安（滬：６０１３１８）升１﹒９％，新華保險（滬：６０１３３６）揚
１﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒８％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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