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AH股新聞

09/09/2022 15:22

《滬股通》滬股通額度全日用９６億元，外資流入創年內新高

　　《經濟通通訊社９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４２３﹒９１億元，用９６﹒０９億元或１８﹒５％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１４７﹒５３億元，結束連續六日淨流出
，並創下去年１２月９日（２１６﹒５６億元）以來的９個月新高。（ｄｗ）

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