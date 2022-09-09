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AH股新聞

09/09/2022 11:34

《深股通》深成指半日升０﹒７６％，中小創新指跌０﹒１１％

　　《經濟通通訊社９日專訊》深證成指半日升０﹒７６％，報１１８３６﹒１５點，深證中小
創新指數半日跌０﹒１１％，報２４１９﹒５１點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４７２﹒２９億元，用４７﹒７１
億元或９﹒２％。
　　中秋、國慶假期臨近，國家衛健委召開新聞發布會宣布強化優化一系列防控政策措施，包括
乘坐飛機、高鐵等交通工具需４８小時核酸證明，倡導國慶假期在本地過節等要求。旅遊股今早
大幅回吐，桂林旅遊（深：０００９７８）挫近４％，麗江股份（深：００２０３３）跌
３﹒１％。
　　乘聯會剛剛公布的８月銷量數據中，特斯拉中國交付７６９６５輛電動車，在總交付量環比
增長１７３％的同時，Ｍｏｄｅｌ　Ｙ更是創下６２１６９輛的月度交付紀錄。特斯拉概念各別
走，瑞瑪精密（深：００２９７６）漲停，勝利精密（深：００２４２６）升５﹒９％，航天彩
虹（深：００２３８９）大漲７﹒４％。
　　蘋果發布ｉＰｈｏｎｅ　１４系列機型，其中所有美國版ｉＰｈｏｎｅ都不再配有ＳＩＭ卡
槽，完全由ｅＳＩＭ代替，這也是首款沒有ＳＩＭ卡槽的ｉＰｈｏｎｅ手機。部分ｅＳＩＭ概念
股拉升，恒寶股份（深：００２１０４）揚１﹒１％，東信和平（深：００２０１７）升
１﹒９％，惟澄天偉業（深：３００６８９）挫２﹒９％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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