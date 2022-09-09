  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/09/2022 15:22

《深股通》深成指收升１﹒１１％，中小創新指升０﹒０９％

　　《經濟通通訊社９日專訊》深證成指今日收升１﹒１１％，報１１８７７﹒７９點，深證中
小創新指數收升０﹒０９％，報２４２４﹒３８點。
　　快遞股午後突飛猛進，順豐控股（深：００２３５２）升４﹒９％，韻達股份
（深：００２１２０）升３﹒５％，中鐵特貨（深：００１２１３）升０﹒２％，申通快遞
（深：００２４６８）升５﹒９％，怡亞通（深：００２１８３）升０﹒８％，浙商中拓
（深：０００９０６）升１﹒１％。
　　中秋、國慶假期臨近，國家衛健委召開新聞發布會宣布強化優化一系列防控政策措施，包括
乘坐飛機、高鐵等交通工具需４８小時核酸證明，倡導國慶假期在本地過節等要求。旅遊股大幅
回吐，桂林旅遊（深：０００９７８）挫２﹒２％，麗江股份（深：００２０３３）跌２﹒５％

　　乘聯會剛剛公布的８月銷量數據中，特斯拉中國交付７６９６５輛電動車，在總交付量環比
增長１７３％的同時，Ｍｏｄｅｌ　Ｙ更是創下６２１６９輛的月度交付紀錄。特斯拉概念各別
走，瑞瑪精密（深：００２９７６）漲停，勝利精密（深：００２４２６）升７﹒１％，航天彩
虹（深：００２３８９）大漲７﹒４％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰09/09/2022 15:22  《深股通》深股通額度全日用８０億元，外資流入１４７﹒５億元

下一篇新聞︰09/09/2022 15:22  《滬股通》滬股通額度全日用９６億元，外資流入創年內新高

其他AH股新聞
More

09/09/2022 15:48  《Ａ股動向》寧德時代與寶馬集團達成圓柱電池供應框架協議

09/09/2022 15:30  【數據前瞻】機構料８月人幣新增貸、新增社融均環比勁升逾一倍

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金