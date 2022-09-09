《經濟通通訊社９日專訊》深證成指今日收升１﹒１１％，報１１８７７﹒７９點，深證中

小創新指數收升０﹒０９％，報２４２４﹒３８點。

快遞股午後突飛猛進，順豐控股（深：００２３５２）升４﹒９％，韻達股份

（深：００２１２０）升３﹒５％，中鐵特貨（深：００１２１３）升０﹒２％，申通快遞

（深：００２４６８）升５﹒９％，怡亞通（深：００２１８３）升０﹒８％，浙商中拓

（深：０００９０６）升１﹒１％。

中秋、國慶假期臨近，國家衛健委召開新聞發布會宣布強化優化一系列防控政策措施，包括

乘坐飛機、高鐵等交通工具需４８小時核酸證明，倡導國慶假期在本地過節等要求。旅遊股大幅

回吐，桂林旅遊（深：０００９７８）挫２﹒２％，麗江股份（深：００２０３３）跌２﹒５％

。

乘聯會剛剛公布的８月銷量數據中，特斯拉中國交付７６９６５輛電動車，在總交付量環比

增長１７３％的同時，Ｍｏｄｅｌ Ｙ更是創下６２１６９輛的月度交付紀錄。特斯拉概念各別

走，瑞瑪精密（深：００２９７６）漲停，勝利精密（深：００２４２６）升７﹒１％，航天彩

虹（深：００２３８９）大漲７﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

