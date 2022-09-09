《經濟通通訊社９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日

額度餘４４１﹒１８億元，用７９﹒８２億元或１５﹒２％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１４７﹒５３億元，結束連續六日淨流出

，並創下去年１２月９日（２１６﹒５６億元）以來的９個月新高。（ｄｗ）

