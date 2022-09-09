《經濟通通訊社９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４４１﹒１８億元，用７９﹒８２億元或１５﹒２％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１４７﹒５３億元，結束連續六日淨流出
，並創下去年１２月９日（２１６﹒５６億元）以來的９個月新高。（ｄｗ）
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09/09/2022 15:22
《深股通》深股通額度全日用８０億元，外資流入１４７﹒５億元
《經濟通通訊社９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４４１﹒１８億元，用７９﹒８２億元或１５﹒２％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１４７﹒５３億元，結束連續六日淨流出
，並創下去年１２月９日（２１６﹒５６億元）以來的９個月新高。（ｄｗ）
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09/09/2022 15:22 《滬股通》滬股通額度全日用９６億元，外資流入創年內新高
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