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AH股新聞

09/09/2022 11:08

《Ａ股焦點》中央增加貨幣政策對銀行配套融資支持，金融股爆發

　　《經濟通通訊社９日專訊》最新召開的國務院常務會議決定對設備購置、更新改造新增貸款
，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息２﹒５個百分點，期限２年。申請貼息截至今年１２月
３１日。同時相應增加貨幣政策對商業銀行配套融資的支持。
　　金融股大升撐市，滬綜指升幅擴大至０﹒７％。銀行股全線揚，招商銀行
（滬：６０００３６）升３﹒７％，興業銀行（滬：６０１１６６）升２﹒６％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）漲逾２％，中國銀行（滬：６０１９８８）升近１％，農業銀行
（滬：６０１２８８）升０﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％。
　　保險股方面，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）
升２﹒６％，中國平安（滬：６０１３１８）升２﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）揚近
２％，中國人保（滬：６０１３１９）升近１％。
　　券商股跟隨拉升，廣發證券（深：０００７７６）升３﹒２％，中信建投
（滬：６０１０６６）升２﹒７％，國泰君安（滬：６０１２１１）升１﹒６％，中金公司
（滬：６０１９９５）升１﹒４％，招商證券（滬：６００９９９）升１﹒２％。（ｊｔ）

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