《經濟通通訊社９日專訊》最新召開的國務院常務會議決定對設備購置、更新改造新增貸款

，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息２﹒５個百分點，期限２年。申請貼息截至今年１２月

３１日。同時相應增加貨幣政策對商業銀行配套融資的支持。

金融股大升撐市，滬綜指升幅擴大至０﹒７％。銀行股全線揚，招商銀行

（滬：６０００３６）升３﹒７％，興業銀行（滬：６０１１６６）升２﹒６％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）漲逾２％，中國銀行（滬：６０１９８８）升近１％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升０﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％。

保險股方面，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）

升２﹒６％，中國平安（滬：６０１３１８）升２﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）揚近

２％，中國人保（滬：６０１３１９）升近１％。

券商股跟隨拉升，廣發證券（深：０００７７６）升３﹒２％，中信建投

（滬：６０１０６６）升２﹒７％，國泰君安（滬：６０１２１１）升１﹒６％，中金公司

（滬：６０１９９５）升１﹒４％，招商證券（滬：６００９９９）升１﹒２％。（ｊｔ）

