《經濟通通訊社９日專訊》人行最晚於約９月１７日公布８月Ｍ２、新增貸款及社融等數據

。據《路透》綜合逾２０家機構預估中值顯示，受政策推動及大行「頭雁」作用的帶動下，８月

信貸投放將明顯反彈，預計新增人民幣貸款１﹒４８萬億元（人民幣．下同），環比勁增近

１﹒２倍，同比增幅逾２０％（７月新增人民幣貸款６７９０億元）。

得益於信貸投放顯著增加，８月新增社會融資規模料達到２﹒０７５萬億元，環比勁增

１﹒７倍（７月新增社融７５６１億元）；但因今年專項債發行節奏與去年明顯錯位，８月政府

債融資退坡明顯，新增社融料同比下降逾三成。此外，機構料８月Ｍ２同比增速將輕微加快至

１２﹒１％（７月Ｍ２同比增１２％）。

中信証券報告稱，８月上中旬國股半年期（非三農）票據轉貼現利率在１％左右的低位，表

明信貸投放偏弱。但是８月２２日人行召開信貸形勢分析座談會，強調增加對實體經濟貸款投放

，隨後票據利率明顯回升。在人行召開上述座談會後，市場傳言監管層將對銀行設定「票貸比」

要求，以約束銀行過多通過票據融資沖抵信貸投放規模，這導致部分銀行一方面快速出票，另一

方面在月底開啟「不看價」的信貸沖量。報告認為，需要關注９月貸款投放的持續性，以判斷信

貸需求是趨勢性回升還是階段性透支。



＊城投債淨融資減少，會對社融形成一定拖累＊



同時，早前召開的國務會議要求增加穩經濟政策，追加３０００億以上的政策性開放性金融

工具額度。民生銀行研究院報告認為，這將進一步撬動更多銀行配套融資，為基建投資以及中長

期貸款的企穩向好奠定良好基礎。

社融方面，民生銀行研究院報告稱，因今年財政前置因素，新增專項債在６月底前基本發行

完畢，而去年專項債集中在８－１２月發行，因此從今年８月開始專項債發行節奏導致的錯位效

應將持續顯現；此外，近期城投債券淨融資較少，預計８月企業債也會對社融形成一定拖累。

Ｍ２增速方面，中金公司稱，伴隨財政擴張的回落，Ｍ２同比增速可能將有所下降。

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