《經濟通通訊社９日專訊》人行最新公布，８月份人民幣貸款增加１﹒２５萬億元（人民幣

．下同），同比多增３９０億元，環比多增８４﹒１％，惟少於市場預期的增１﹒４８萬億元。

分部門看，住戶貸款增加４５８０億元，其中，短期貸款增加１９２２億元，中長期貸款增

加２６５８億元；企（事）業單位貸款增加８７５０億元，其中，短期貸款減少１２１億元，中

長期貸款增加７３５３億元，票據融資增加１５９１億元；非銀行業金融機構貸款減少４２５億

元。

１－８月，人民幣貸款累計增加１５﹒６１萬億元，同比多增５５４０億元。

８月末，本外幣貸款餘額２１３﹒９８萬億元，同比增長１０﹒４％。月末人民幣貸款餘額

２０８﹒２８萬億元，同比增長１０﹒９％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和１﹒２

個百分點。外幣貸款餘額８２６８億美元，同比下降１２﹒３％。８月份外幣貸款減少３４７億

美元，同比多減３３２億美元。



＊８月末外幣存款餘額同比降８﹒９％＊



存款方面，８月份人民幣存款增加１﹒２８萬億元，同比少增９２６億元。其中，住戶存款

增加８２８６億元，非金融企業存款增加９５５１億元，財政性存款減少２５７２億元，非銀行

業金融機構存款減少４３５３億元。

８月末，本外幣存款餘額２５８﹒６６萬億元，同比增長１０﹒９％。月末人民幣存款餘額

２５２﹒３８萬億元，同比增長１１﹒３％，增速比上月末低０﹒１個百分點，比上年同期高３

個百分點。８月末，外幣存款餘額９１１２億美元，同比下降８﹒９％。８月份外幣存款減少

４２５億美元，同比多減４６２億美元。（ｗｌ）

