《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２２年８月份，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比上漲２﹒３％，漲幅較上月回落１﹒９個百分點，亦大幅低於市場預期的漲

３﹒１％，漲幅連續第十個月回落，創２０２１年２月以來一年半新低。統計局城市司首席統計

師董莉娟解讀指，８月份，受國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動傳導和國內部分行業市場

需求偏弱等多種因素影響，工業品價格走勢整體下行。全國ＰＰＩ環比降幅略有收窄，同比漲幅

持續回落。

據測算，在８月份２﹒３％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為２﹒５個百

分點，新漲價影響約為負０﹒２個百分點。



＊電力熱力生產和供應業價格轉漲＊



從環比看，ＰＰＩ下降１﹒２％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。其中，生產資料價格下

降１﹒６％，影響ＰＰＩ下降約１﹒１８個百分點；生活資料價格下降０﹒１％，影響ＰＰＩ下

降約０﹒０３個百分點。

主要行業中，石油和天然氣開採業價格下降７﹒３％，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降

４﹒８％，煤炭開採和洗選業價格下降４﹒３％，降幅均有所擴大；受基建投資拉動影響，部分

行業需求略有改善，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降４﹒１％，有色金屬冶煉和壓延加工業

價格下降２％，非金屬礦物製品業價格下降１﹒０％，降幅均有所收窄；受高溫天氣影響，電力

需求增加，電力熱力生產和供應業價格由下降１﹒１％轉為上漲０﹒３％。



＊生產資料價格是推動ＰＰＩ上漲主要動力＊



從同比看，ＰＰＩ上漲２﹒３％，漲幅比上月回落１﹒９個百分點。其中，生產資料價格上

漲２﹒４％，影響ＰＰＩ上漲約１﹒８７個百分點，是推動ＰＰＩ上漲的主要動力；生活資料價

格上漲１﹒６％，影響ＰＰＩ上漲約０﹒３８個百分點。上游主要行業中，煤炭開採和洗選業、

石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業價格漲幅回落，

黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅擴大，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由漲轉降，部分緩解

了中下游企業的成本壓力。

ＰＰＩ同比漲幅回落除受上年同期對比基數走高影響外，還主要受三個方面因素影響：一是

國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動下行，國內輸入性價格傳導壓力有所減輕；二是煤炭等

行業增產保供效果持續顯現，市場供應保障有力；三是受多重因素影響，鋼材等行業需求偏弱。

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