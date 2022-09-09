《經濟通通訊社９日專訊》最高檢聯合最高法、公安部、中國證監會９日聯合召開新聞發布

會，會上表示要依法從嚴打擊證券違法犯罪，並發布證券犯罪典型案例。

會上發布發布５個典型案例，涉及違規披露、不披露重要信息罪，操縱證券市場罪，利用未

公開信息交易罪，內幕交易罪，背信損害上市公司利益罪等證券犯罪。公安部經濟犯罪偵查局副

局長李冰洋在會上表示，深入貫徹「零容忍」工作方針，強力推進夏季治安打擊整治「百日行動

」，依法嚴厲打擊證券期貨犯罪活動，防範化解重大金融風險，切實維護資本市場秩序和社會大

局穩定。



＊中證監：堅決查辦以偽市值管理形式惡意炒作的違法行為＊



中證監稽查局副局長劉永強透露下一步稽查執法的重點領域，包括嚴厲打擊欺詐發行、財務

造假、違規佔用擔保等嚴重影響上市公司質量違法行為。堅持一案多查，嚴肅追究多家中介機構

未勤勉盡責法律責任，進一步壓實「看門人」職責。堅持全鏈條追責，堅決查辦上市公司內部人

與操縱團伙串通、以偽市值管理形式惡意炒作違法行為，持續加大對併購重組重點環節和上市公

司、重組方高管等重要主體內幕交易違法犯罪行為查處力度。



＊證券違法中操縱市場專業化、鏈條化、圈子化特征突出＊



中證監並指出，近期證券違法行為有三個特點，包括財務造假違規信息披露案件中供應鏈金

融、商業保理等新業態、新模式逐漸成為掩蓋造假的「馬甲」。大股東資金佔用、違規擔保等多

種套取公司資金方式，嚴重損害上市公司利益。企業從事證券違法行為與債券違約、重大違法強

制退市等風險隱患相互交織。

操縱市場專業化、鏈條化、圈子化特徵突出。大股東高比例質押上市公司股票，滋生「偽市

值管理」不良動機，伙同配資中介、市場掮客、股市「黑嘴」、資管機構形成灰黑利益鏈條。「

雲分倉」配資技術、程序化交易、高頻交易等信息化、智能化工具迭代升級迅速，為異常交易監

控、行政調查取證的新挑戰。

併購重組領域仍為內幕交易違法「重災區」。實控人、董監高等「上市公司內部人」內幕交

易多發，併購重組的標的公司、對手方高管涉案亦呈高發態勢，內幕信息管控存在缺陷。窩案、

串案增多，借用帳戶實施內幕交易現象較為普遍，避損型內幕交易時有發生。（ｄｗ）

