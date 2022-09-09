《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，２０２２年８月末社會融資規模存量為

３３７﹒２１萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒５％。其中，對實體經濟發放的人民幣

貸款餘額為２０６﹒８３萬億元，同比增長１０﹒８％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣

餘額為２﹒１９萬億元，同比下降６﹒７％；委托貸款餘額為１１﹒０６萬億元，同比增長

１﹒２％；信托貸款餘額為３﹒８８萬億元，同比下降２７﹒４％；未貼現的銀行承兌匯票餘額

為２﹒９萬億元，同比下降１１﹒５％；企業債券餘額為３１﹒５４萬億元，同比增長８％；政

府債券餘額為５８﹒４２萬億元，同比增長１７﹒６％；非金融企業境內股票餘額為１０﹒２３

萬億元，同比增長１３﹒９％。



＊對實體經濟發放的貸款餘額佔存量的６１﹒３％＊



從結構看，８月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒３％

，同比高０﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒６％，同比低

０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒３個百分點；信托貸款餘額佔比

１﹒２％，同比低０﹒６個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒９％，同比低０﹒２個

百分點；企業債券餘額佔比９﹒４％，同比低０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒３％，

同比高１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｃｔ）

