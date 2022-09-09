《經濟通通訊社９日專訊》內地新冠疫情沒「清零」，大規模核酸檢測令市民不滿情緒日益

上升外，有大型核酸檢測提供商透露，隨著應收帳款規模大幅增長，壞帳問題困擾亦加劇。

據《彭博》統計，截至６月３０日，８家大型上市病毒檢測機構的應收帳款合計增加１４１

億元（人民幣．下同），按年增長７３％，當中增幅最大的是蘭衛醫學（深：３０１０６０）達

到１８９％。

報道指出，檢測服務提供商在最新的業績報告中，皆將日益上漲的應收帳款規模列為最關切

問題之一。總部位於杭州的核酸檢測提供商迪安診斷（深：３００２４４）上半年應收帳款為

１０７億元，相對上年同期的５４億元，增加近一倍，該公司承認應收帳款數量增加「有可能存

在壞帳風險」。

金域醫學（滬：６０３８８２）也警告，部分地區的核酸檢測費用結算可能存在延期，疫情

恐進一步加劇部分民營醫療機構和診所經營不善，帶來壞帳風險。

野村控股分析師張佳林表示，中央政府應會向地方政府施壓，要求他們根據自身財力，及時

向檢測公司付款。

值得注意的是，上海今年４月份爆發大規模感染，當局封城超過兩個月。有網民計算，上海

政府在３至４月份的抗疫共支出２７７億元，經濟停擺和財政支出，正雙向透支城市「儲蓄」。

內地疫情仍然持續，昨日（８日）新增近１３００宗本土確診個案，涉及四川、內蒙古、廣

東、西藏、北京、黑龍江等省市。《財新網》早前報道，有３３個城市實施了部分或全域管控，

超過６５００萬居民受到影響；預料上述壓力持續加劇。（ｃａ）

