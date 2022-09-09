《經濟通通訊社９日專訊》廣州２０２２年第三批集中供地９日正式掛牌，共涉及２０宗宅

地，總建築面積３８８﹒７萬平方米，起始總價５３８﹒６億元（人民幣．下同），地塊將於

１０月１０日集中出讓。此次掛牌出讓地塊包含多宗此前流拍或房企退地的地塊。

值得留意的是，深圳上月進行年內第二批集中供地，共攬金３３９﹒３２億元，成功出讓

１４宗地，２宗地流拍。（ｃａ）

