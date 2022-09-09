《經濟通通訊社９日專訊》昨日（８日）恒指平開，報１９０４３點。最高升３１點報
１９０７５點，最低跌２４０點報１８８０３點。恒指收報１８８５４點，跌１８９點或１％。
北水全日淨流入４９７９﹒７９萬元，減少９４％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、華能國際電力股份（００９０２）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的
依次是恒生中國企業（０２８２８）、中國海洋石油（００８８３）、吉利汽車（００１７５）
。
主板成交８００﹒１６億元減少７﹒１％。其中港股通成交２０２﹒８億元，佔總成交
２５﹒３％。
＊減持疑雲致騰訊股價受壓＊
根據港交所截至９月７日的數據顯示，有２％或逾１﹒９２億股騰訊 （００７００）股份
轉入中央結算系統（ＣＣＡＳＳ），當中１﹒９８％或逾１﹒９億股存入高盛證券戶口，令其持
股比重增至６﹒４３％，是第三大持股的券商。第一位及第二位分別是匯豐銀行及摩根大摩，兩
者在ＣＣＡＳＳ持有的騰訊股份比重分別為２４﹒５５％及１０﹒２９％。
消息令騰訊股價受壓，收市跌３﹒１４％報３０１﹒８元，北水淨買入４﹒２億元；華能國
際電力股份升６﹒０９％報４﹒７元，北水淨買入２﹒１億元；華潤電力升５﹒２３％報
１６﹒９元，北水淨買入１﹒３億元。
恒生中國企業跌０﹒９３％報６５﹒９８元，北水淨賣出１０﹒２億元；中國海洋石油跌
３﹒６３％報９﹒５７元，北水淨賣出１﹒４億元；吉利汽車跌３﹒０８％報１３﹒８４元，北
水淨賣出９９００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ４﹒２３
華能國際電力股份 （００９０２） ２﹒０８
華潤電力 （００８３６） １﹒３４
新東方在綫 （０１７９７） ０﹒７２
美團 （０３６９０） ０﹒６７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） －１０﹒２３
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒４１
吉利汽車 （００１７５） －０﹒９９
快手 （０１０２４） －０﹒９４
兗礦能源 （０１１７１） －０﹒９１
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