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AH股新聞

13/09/2022 09:42

《Ａ股異動》鄭煤機Ａ一度漲停，現報１５﹒４８元人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》鄭煤機Ａ股（滬：６０１７１７）曾一度漲停，漲停價
１５﹒５１元（人民幣．下同），現報１５﹒４８元，升９﹒７９％，最低價１４﹒３１元；成
交１８３６﹒９２萬股，成交金額２﹒７７億元；量比１９﹒９４倍，換手率１﹒２２％。
　　鄭煤機Ｈ股（００５６４）升５﹒９８％，報９﹒９３港元，最高價９﹒９５港元，最低價
９﹒３７港元；成交５１﹒１萬股，成交金額４９７﹒９萬港元；主動買沽比率８３：１７，資
金淨主動買入３３３﹒１２萬港元。鄭煤機Ａ股較Ｈ股呈７７﹒０９％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２６４，升２點或０﹒０８％，成交５８０﹒２５億元。
　　深證成份指數報１１９３９，升６１點或０﹒５２％，成交３２６﹒１４億元。
　　恒生指數報１９３５６，跌５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６６３５，升７點或
０﹒１１％；恒生科技指數報４０９３，升１６點或０﹒４％；主板成交１３６﹒０２億港元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鄭煤機（滬：６０１７１７）　　　　１５﹒４８　＋９﹒７９
　　特變電工（滬：６０００８９）　　　２４﹒７６　－１﹒３２
　　北方稀土（滬：６００１１１）　　　３１﹒１５　＋１﹒５３
　　通威股份（滬：６００４３８）　　　５４﹒８９　＋０﹒６０
　　貴州茅台（滬：６００５１９）　１８６５﹒１５　＋１﹒１０
　　山西汾酒（滬：６００８０９）　　２８８﹒５３　－０﹒９２
　　東方電氣（滬：６００８７５）　　　２３﹒２０　－３﹒０１
　　隆基綠能（滬：６０１０１２）　　　５３﹒０７　－０﹒２１
　　合盛硅業（滬：６０３２６０）　　１３６﹒７５　－１﹒８９
　　華大智造（滬：６８８１１４）　　１０７﹒２３　＋７﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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