《經濟通通訊社１３日專訊》鄭煤機Ａ股（滬：６０１７１７）曾一度漲停，漲停價

１５﹒５１元（人民幣．下同），現報１５﹒４８元，升９﹒７９％，最低價１４﹒３１元；成

交１８３６﹒９２萬股，成交金額２﹒７７億元；量比１９﹒９４倍，換手率１﹒２２％。

鄭煤機Ｈ股（００５６４）升５﹒９８％，報９﹒９３港元，最高價９﹒９５港元，最低價

９﹒３７港元；成交５１﹒１萬股，成交金額４９７﹒９萬港元；主動買沽比率８３：１７，資

金淨主動買入３３３﹒１２萬港元。鄭煤機Ａ股較Ｈ股呈７７﹒０９％溢價。

現時，上證綜合指數報３２６４，升２點或０﹒０８％，成交５８０﹒２５億元。

深證成份指數報１１９３９，升６１點或０﹒５２％，成交３２６﹒１４億元。

恒生指數報１９３５６，跌５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６６３５，升７點或

０﹒１１％；恒生科技指數報４０９３，升１６點或０﹒４％；主板成交１３６﹒０２億港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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鄭煤機（滬：６０１７１７） １５﹒４８ ＋９﹒７９

特變電工（滬：６０００８９） ２４﹒７６ －１﹒３２

北方稀土（滬：６００１１１） ３１﹒１５ ＋１﹒５３

通威股份（滬：６００４３８） ５４﹒８９ ＋０﹒６０

貴州茅台（滬：６００５１９） １８６５﹒１５ ＋１﹒１０

山西汾酒（滬：６００８０９） ２８８﹒５３ －０﹒９２

東方電氣（滬：６００８７５） ２３﹒２０ －３﹒０１

隆基綠能（滬：６０１０１２） ５３﹒０７ －０﹒２１

合盛硅業（滬：６０３２６０） １３６﹒７５ －１﹒８９

華大智造（滬：６８８１１４） １０７﹒２３ ＋７﹒２３

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（ｅｄ）

