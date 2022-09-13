《經濟通通訊社１３日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）曾一度漲停，漲停價

１３﹒８７元（人民幣．下同），現報１３﹒８元，升９﹒４４％，最低價１１﹒８６元；成交

３２５８﹒０２萬股，成交金額４﹒２５億元；量比１１﹒２１倍，換手率３２﹒３３％。

弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升１１﹒３５％，報１﹒５７港元，最高價１﹒５８港元，最

低價１﹒４港元；成交８６３﹒５萬股，成交金額１３１２﹒２２萬港元；主動買沽比率

７０：３０，資金淨主動買入５３７﹒０５萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈８９８﹒５２％溢價

。

現時，上證綜合指數報３２６６，升４點或０﹒１３％，成交７０２﹒６８億元。

深證成份指數報１１９３１，升５４點或０﹒４６％，成交３８４﹒６３億元。

恒生指數報１９３５７，跌５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６６３３，升５點或

０﹒０８％；恒生科技指數報４０８５，升８點或０﹒２１％；主板成交１５９﹒４億港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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弘業期貨（深：００１２３６） １３﹒８０ ＋９﹒４４

平安銀行（深：０００００１） １２﹒７１ －０﹒０８

民生控股（深：０００４１６） ４﹒８７ ＋９﹒９３

中油資本（深：０００６１７） ５﹒１７ ＋２﹒３８

國元證券（深：０００７２８） ７﹒１９ －０﹒１４

廣發證券（深：０００７７６） １７﹒１１ －０﹒７０

寧波銀行（深：００２１４２） ３１﹒１０ －

仁東控股（深：００２６４７） ７﹒４７ ＋４﹒７７

第一創業（深：００２７９７） ６﹒２４ ＋４﹒３５

東方財富（深：３０００５９） ２２﹒６８ ＋０﹒０９

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（ｅｄ）

