《經濟通通訊社１３日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）曾一度漲停，漲停價
１３﹒８７元（人民幣．下同），現報１３﹒８元，升９﹒４４％，最低價１１﹒８６元；成交
３２５８﹒０２萬股，成交金額４﹒２５億元；量比１１﹒２１倍，換手率３２﹒３３％。
弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升１１﹒３５％，報１﹒５７港元，最高價１﹒５８港元，最
低價１﹒４港元；成交８６３﹒５萬股，成交金額１３１２﹒２２萬港元；主動買沽比率
７０：３０，資金淨主動買入５３７﹒０５萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈８９８﹒５２％溢價
。
現時，上證綜合指數報３２６６，升４點或０﹒１３％，成交７０２﹒６８億元。
深證成份指數報１１９３１，升５４點或０﹒４６％，成交３８４﹒６３億元。
恒生指數報１９３５７，跌５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６６３３，升５點或
０﹒０８％；恒生科技指數報４０８５，升８點或０﹒２１％；主板成交１５９﹒４億港元。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
弘業期貨（深：００１２３６） １３﹒８０ ＋９﹒４４
平安銀行（深：０００００１） １２﹒７１ －０﹒０８
民生控股（深：０００４１６） ４﹒８７ ＋９﹒９３
中油資本（深：０００６１７） ５﹒１７ ＋２﹒３８
國元證券（深：０００７２８） ７﹒１９ －０﹒１４
廣發證券（深：０００７７６） １７﹒１１ －０﹒７０
寧波銀行（深：００２１４２） ３１﹒１０ －
仁東控股（深：００２６４７） ７﹒４７ ＋４﹒７７
第一創業（深：００２７９７） ６﹒２４ ＋４﹒３５
東方財富（深：３０００５９） ２２﹒６８ ＋０﹒０９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動