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AH股新聞

13/09/2022 09:46

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ一度漲停，現報１３﹒８元人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）曾一度漲停，漲停價
１３﹒８７元（人民幣．下同），現報１３﹒８元，升９﹒４４％，最低價１１﹒８６元；成交
３２５８﹒０２萬股，成交金額４﹒２５億元；量比１１﹒２１倍，換手率３２﹒３３％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升１１﹒３５％，報１﹒５７港元，最高價１﹒５８港元，最
低價１﹒４港元；成交８６３﹒５萬股，成交金額１３１２﹒２２萬港元；主動買沽比率
７０：３０，資金淨主動買入５３７﹒０５萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈８９８﹒５２％溢價

　　現時，上證綜合指數報３２６６，升４點或０﹒１３％，成交７０２﹒６８億元。
　　深證成份指數報１１９３１，升５４點或０﹒４６％，成交３８４﹒６３億元。
　　恒生指數報１９３５７，跌５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６６３３，升５點或
０﹒０８％；恒生科技指數報４０８５，升８點或０﹒２１％；主板成交１５９﹒４億港元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　１３﹒８０　＋９﹒４４
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒７１　－０﹒０８
　　民生控股（深：０００４１６）　　　　４﹒８７　＋９﹒９３
　　中油資本（深：０００６１７）　　　　５﹒１７　＋２﹒３８
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　７﹒１９　－０﹒１４
　　廣發證券（深：０００７７６）　　　１７﹒１１　－０﹒７０
　　寧波銀行（深：００２１４２）　　　３１﹒１０　　　　　－
　　仁東控股（深：００２６４７）　　　　７﹒４７　＋４﹒７７
　　第一創業（深：００２７９７）　　　　６﹒２４　＋４﹒３５
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２２﹒６８　＋０﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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