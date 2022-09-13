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AH股新聞

13/09/2022 09:54

《Ａ股異動》凱萊英Ａ一度跌停，現報１５０﹒８８元人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》凱萊英Ａ股（深：００２８２１）曾一度跌停，跌停價
１５０﹒８５元（人民幣．下同），現報１５０﹒８８元，跌９﹒９８％，最高價１６２元；成
交５６３﹒１４萬股，成交金額８﹒７９億元；量比１０﹒４６倍，換手率１﹒７２％。
　　凱萊英Ｈ股（０６８２１）跌１１﹒４３％，報９１﹒８５港元，最低價９１﹒３５港元，
最高價１００港元；成交２１﹒１８萬股，成交金額１９９７﹒７２萬港元；主動買沽比率
１８：８２，資金淨主動賣出１１６１﹒１２萬港元。凱萊英Ａ股較Ｈ股呈８６﹒６１％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２６５，升３點或０﹒１１％，成交９１０﹒１９億元。
　　深證成份指數報１１９２３，升４５點或０﹒３８％，成交４９９﹒８９億元。
　　恒生指數報１９４２６，升６４點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６６５８，升３０點
或０﹒４６％；恒生科技指數報４０９９，升２１點或０﹒５４％；主板成交２０４﹒８１億港
元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱萊英（深：００２８２１）　　　１５０﹒８８　　－９﹒９８
　　五糧液（深：０００８５８）　　　１６２﹒４９　　＋０﹒６４
　　歌爾股份（深：００２２４１）　　　３３﹒０５　　＋１﹒９１
　　東方雨虹（深：００２２７１）　　　２９﹒８５　　－１﹒３２
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１０９﹒９２　　－０﹒３９
　　立訊精密（深：００２４７５）　　　３７﹒９３　　＋４﹒６６
　　海聯金匯（深：００２５３７）　　　　９﹒８４　　＋２﹒６１
　　億緯鋰能（深：３０００１４）　　　９５﹒７８　　＋１﹒３４
　　科信技術（深：３００５６５）　　　４３﹒３５　－１１﹒２２
　　寧德時代（深：３００７５０）　　４５０﹒１２　　－０﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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