《經濟通通訊社１３日專訊》凱萊英Ａ股（深：００２８２１）曾一度跌停，跌停價
１５０﹒８５元（人民幣．下同），現報１５０﹒８８元，跌９﹒９８％，最高價１６２元；成
交５６３﹒１４萬股，成交金額８﹒７９億元；量比１０﹒４６倍，換手率１﹒７２％。
凱萊英Ｈ股（０６８２１）跌１１﹒４３％，報９１﹒８５港元，最低價９１﹒３５港元，
最高價１００港元；成交２１﹒１８萬股，成交金額１９９７﹒７２萬港元；主動買沽比率
１８：８２，資金淨主動賣出１１６１﹒１２萬港元。凱萊英Ａ股較Ｈ股呈８６﹒６１％溢價。
現時，上證綜合指數報３２６５，升３點或０﹒１１％，成交９１０﹒１９億元。
深證成份指數報１１９２３，升４５點或０﹒３８％，成交４９９﹒８９億元。
恒生指數報１９４２６，升６４點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６６５８，升３０點
或０﹒４６％；恒生科技指數報４０９９，升２１點或０﹒５４％；主板成交２０４﹒８１億港
元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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凱萊英（深：００２８２１） １５０﹒８８ －９﹒９８
五糧液（深：０００８５８） １６２﹒４９ ＋０﹒６４
歌爾股份（深：００２２４１） ３３﹒０５ ＋１﹒９１
東方雨虹（深：００２２７１） ２９﹒８５ －１﹒３２
天齊鋰業（深：００２４６６） １０９﹒９２ －０﹒３９
立訊精密（深：００２４７５） ３７﹒９３ ＋４﹒６６
海聯金匯（深：００２５３７） ９﹒８４ ＋２﹒６１
億緯鋰能（深：３０００１４） ９５﹒７８ ＋１﹒３４
科信技術（深：３００５６５） ４３﹒３５ －１１﹒２２
寧德時代（深：３００７５０） ４５０﹒１２ －０﹒４６
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（ｅｄ）
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