《經濟通通訊社１３日專訊》凱萊英Ａ股（深：００２８２１）曾一度跌停，跌停價

１５０﹒８５元（人民幣．下同），現報１５０﹒８８元，跌９﹒９８％，最高價１６２元；成

交５６３﹒１４萬股，成交金額８﹒７９億元；量比１０﹒４６倍，換手率１﹒７２％。

凱萊英Ｈ股（０６８２１）跌１１﹒４３％，報９１﹒８５港元，最低價９１﹒３５港元，

最高價１００港元；成交２１﹒１８萬股，成交金額１９９７﹒７２萬港元；主動買沽比率

１８：８２，資金淨主動賣出１１６１﹒１２萬港元。凱萊英Ａ股較Ｈ股呈８６﹒６１％溢價。

現時，上證綜合指數報３２６５，升３點或０﹒１１％，成交９１０﹒１９億元。

深證成份指數報１１９２３，升４５點或０﹒３８％，成交４９９﹒８９億元。

恒生指數報１９４２６，升６４點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６６５８，升３０點

或０﹒４６％；恒生科技指數報４０９９，升２１點或０﹒５４％；主板成交２０４﹒８１億港

元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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凱萊英（深：００２８２１） １５０﹒８８ －９﹒９８

五糧液（深：０００８５８） １６２﹒４９ ＋０﹒６４

歌爾股份（深：００２２４１） ３３﹒０５ ＋１﹒９１

東方雨虹（深：００２２７１） ２９﹒８５ －１﹒３２

天齊鋰業（深：００２４６６） １０９﹒９２ －０﹒３９

立訊精密（深：００２４７５） ３７﹒９３ ＋４﹒６６

海聯金匯（深：００２５３７） ９﹒８４ ＋２﹒６１

億緯鋰能（深：３０００１４） ９５﹒７８ ＋１﹒３４

科信技術（深：３００５６５） ４３﹒３５ －１１﹒２２

寧德時代（深：３００７５０） ４５０﹒１２ －０﹒４６

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（ｅｄ）

