《經濟通通訊社１３日專訊》藥明康德Ａ股（滬：６０３２５９）曾一度跌停，跌停價

７６﹒３５元（人民幣．下同），現報７６﹒３６元，跌９﹒９８％，最高價８１﹒８８元；成

交５９６９﹒９３萬股，成交金額４６﹒３７億元；量比６﹒５１倍，換手率２﹒３３％。

藥明康德Ｈ股（０２３５９）跌１２﹒８３％，報７２﹒０５港元，最低價７１﹒７５港元

，最高價７９﹒２港元；成交５６５﹒８３萬股，成交金額４﹒１５億港元；主動買沽比率

４７：５３，資金淨主動賣出１６６８﹒８７萬港元。藥明康德Ａ股較Ｈ股呈２０﹒４％溢價。

現時，上證綜合指數報３２７３，升１０點或０﹒３４％，成交１９３１﹒８８億元。

深證成份指數報１１９４６，升６９點或０﹒５８％，成交１１０３﹒７７億元。

恒生指數報１９４６１，升９９點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６６７８，升５０點

或０﹒７６％；恒生科技指數報４１０３，升２５點或０﹒６３％；主板成交４３４﹒７７億港

元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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藥明康德（滬：６０３２５９） ７６﹒３６ －９﹒９８

中源協和（滬：６００６４５） １８﹒２７ ＋２﹒３５

中國汽研（滬：６０１９６５） １８﹒７２ ＋０﹒３８

中材節能（滬：６０３１２６） ７﹒８３ －２﹒１２

昭衍新藥（滬：６０３１２７） ６４﹒０７ －４﹒８１

勘設股份（滬：６０３４５８） １１﹒１０ ＋２﹒６８

皓元醫藥（滬：６８８１３１） １３５﹒６４ －４﹒４２

美迪西（滬：６８８２０２） ２５２﹒６０ －６﹒５６

南網科技（滬：６８８２４８） ４５﹒６２ －２﹒９８

奧浦邁（滬：６８８２９３） １２５﹒４５ ＋１﹒９９

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（ｅｄ）

