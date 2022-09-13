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AH股新聞

13/09/2022 11:01

《Ａ股異動》藥明康德Ａ一度跌停，現報７６﹒３６元人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》藥明康德Ａ股（滬：６０３２５９）曾一度跌停，跌停價
７６﹒３５元（人民幣．下同），現報７６﹒３６元，跌９﹒９８％，最高價８１﹒８８元；成
交５９６９﹒９３萬股，成交金額４６﹒３７億元；量比６﹒５１倍，換手率２﹒３３％。
　　藥明康德Ｈ股（０２３５９）跌１２﹒８３％，報７２﹒０５港元，最低價７１﹒７５港元
，最高價７９﹒２港元；成交５６５﹒８３萬股，成交金額４﹒１５億港元；主動買沽比率
４７：５３，資金淨主動賣出１６６８﹒８７萬港元。藥明康德Ａ股較Ｈ股呈２０﹒４％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２７３，升１０點或０﹒３４％，成交１９３１﹒８８億元。
　　深證成份指數報１１９４６，升６９點或０﹒５８％，成交１１０３﹒７７億元。
　　恒生指數報１９４６１，升９９點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６６７８，升５０點
或０﹒７６％；恒生科技指數報４１０３，升２５點或０﹒６３％；主板成交４３４﹒７７億港
元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明康德（滬：６０３２５９）　　　７６﹒３６　－９﹒９８
　　中源協和（滬：６００６４５）　　　１８﹒２７　＋２﹒３５
　　中國汽研（滬：６０１９６５）　　　１８﹒７２　＋０﹒３８
　　中材節能（滬：６０３１２６）　　　　７﹒８３　－２﹒１２
　　昭衍新藥（滬：６０３１２７）　　　６４﹒０７　－４﹒８１
　　勘設股份（滬：６０３４５８）　　　１１﹒１０　＋２﹒６８
　　皓元醫藥（滬：６８８１３１）　　１３５﹒６４　－４﹒４２
　　美迪西（滬：６８８２０２）　　　２５２﹒６０　－６﹒５６
　　南網科技（滬：６８８２４８）　　　４５﹒６２　－２﹒９８
　　奧浦邁（滬：６８８２９３）　　　１２５﹒４５　＋１﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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