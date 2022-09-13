《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》住建部、國家發改委、國家疾病預防控制

局綜合司發布關於加強城市供水安全保障工作的通知，自２０２３年４月１日起，城市供水全面

執行《生活飲用水衞生標準》；到２０２５年，建立較為完善的城市供水全流程保障體系和基本

健全的城市供水應急體系。

其中指出，新建供水管網要嚴格按照有關標準和規範規劃建設，採用先進適用、質量可靠、

符合衞生規範的供水管材和施工工藝，嚴禁使用國家已明令禁止使用的水泥管道、石棉管道、無

防腐內襯的灰口鑄鐵管道等，確保建設質量。

編制本地區供水管道老化更新改造方案，對影響供水水質、妨害供水安全、漏損嚴重的劣質

管材管道，運行年限滿３０年、存在安全隱患的其它管道，應結合燃氣等老舊地下管線改造、城

市更新、老舊小區改造、二次供水設施改造和「一戶一表」改造等，加快更新改造。實施公共供

水管網漏損治理，持續降低供水管網漏損率。進一步提升供水管網管理水平，通過分區計量、壓

力調控、優化調度、智能化管理等措施，實現供水管網系統的安全、低耗、節能運行，滿足用戶

的水量、水壓、水質要求。

