《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平將出席上海合作組織會議，訪問哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦

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外交部發言人華春瑩１２日宣布：９月１４日至１６日，國家主席習近平將出席在撒馬爾罕舉行

的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並對哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦進行國事訪

問。



「金九銀十」重大項目施工忙

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在「金九銀十」施工旺季，多地重大項目建設如火如荼，多路資金加速投放，多家建築類央企訂

單飽滿。業內人士認為，隨著穩經濟接續政策加快出台，今年基建投資增速料維持高位。



零容忍打擊證券違法犯罪

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從統一執法司法標準到加強執法司法協作，從推動專業化隊伍建設到辦理一批證券期貨違法犯罪

重大案件??設立近一年以來，最高檢駐中證監檢察室推進督辦一起起重大案件，「嚴」的監管

氛圍持續強化。





《上海證券報》



習近平將出席上海合作組織會議，訪問哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦

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外交部發言人華春瑩１２日宣布：９月１４日至１６日，國家主席習近平將出席在撒馬爾罕舉行

的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並對哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦進行國事訪

問。



中秋假期消費市場凸顯活力

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文旅部數據中心的數據顯示，２０２２年中秋節假期，全國國內旅遊出遊７３４０﹒９萬人次，

實現國內旅遊收入２８６﹒８億元（人民幣．下同），均恢復至２０１９年六成以上。



人行黨委：推動巡視整改常態化、長效化

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中共人行委員會日前發布關於十九屆中央第八輪巡視整改進展情況的通報。通報稱，將推動巡視

整改常態化、長效化。堅持目標不變、標準不降、力度不減，努力以實實在在的整改成效，讓黨

和人民放心。





《證券時報》



習近平將出席上海合作組織會議，訪問哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦

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外交部發言人華春瑩１２日宣布：９月１４日至１６日，國家主席習近平將出席在撒馬爾罕舉行

的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並對哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦進行國事訪

問。



中秋短途旅行升溫，國慶出遊搜索量明顯增加

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經文旅部數據中心測算，今年中秋節假期全國國內旅遊出遊７３４０﹒９萬人次，同比下降

１６﹒７％，按可比口徑恢復至２０１９年同期的７２﹒６％；實現國內旅遊收入２８６﹒８億

元，同比下降２２﹒８％，恢復至２０１９年同期的６０﹒６％。



聯儲局加息臨近後半場，關鍵變量看能源價格

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本月２０日美國聯儲局議息會議或將繼續加息，市場預測加息幅度為７５個基點。不過，這也可

能是最後一次７５個基點加息，此後將進入加息周期的後半場，即第一波壓制通脹的努力已基本

見效。（ｌｃ）

