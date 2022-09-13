《神州經脈》在政策降息後８月社會融資規模存量從谷底反彈，同比增長一成超市場預期，

中秋假期後復市滬深股市今早高開，不過升幅未有突破，午後在地產及醫藥等板塊拖累下，滬綜

指全日僅升０﹒０５％，報３２６３﹒８點，盤中高見３２７８﹒１７點刷新逾兩周新高，深成

指今日升０﹒３８％，創業板指揚０﹒０９％。

人行連續第３４日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，受中秋節假期的影響，

１２日到期的２０億元逆回購順延至今日，今日有４０億元７天期逆回購到期，人行淨回籠２０

億元。假期結束，兩市全日成交７７１３億元，較上周五（９日）減少１﹒１％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 繼晶片法案後，據報美國總統拜登即將宣布補助生物科技計劃，以減少對中國依賴。據外

媒報道，這個新計劃旨在提升生物製造能力，但不只針對製藥業，同時擴及農業、塑膠業和能源

業，不過當局沒透露政府會投注多少金額。另據《路透》引述知情人士報道，拜登政府計劃下月

將擴大對中國輸出用於人工智能芯片和芯片製造工具的出口限制。美國商務部今年稍早致函

ＫＬＡ 、Ｌａｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ、Ａｐｐｌｉｅｄ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ等３家美國科技

公司，這些公司曾公開承認，此信函禁止他們向生產１４納米以下先進半導體的中國工廠，供應

芯片製造設備，除非賣方獲美國商務部許可。上個月輝達（Ｎｖｉｄｉａ）和超微（ＡＭＤ）等

半導體公司也被美國致函，禁止他們向中國出口數款ＡＩ運算芯片，除非獲得許可。美國商務部

發言人１２日表示，正在評估其對華政策，但目前不準備討論具體的變化。在北京，外交部發言

人毛寧今日回應稱，美方這麼做完全是科技霸權主義。美國企圖利用自己的科技優勢，遏制打壓

新興市場和發展中國家，美方嘴裏說的是「要公平競爭，要基於規則」，實際上做的是「美國優

先，實力至上」。美國就是希望把包括中國在內的廣大發展中國家永遠控制在產業鏈的低端，這

種做法不具建設性。



２﹒ 國家主席習近平９月１４日至１６日將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理

事會第二十二次會議，並應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、烏茲別克斯坦共和國總統米爾濟約

耶夫邀請對兩國進行國事訪問。此次對中亞的出訪，是習近平在新冠疫情爆發以來首度外訪；俄

羅斯總統普京據報亦將出席峰會。在習近平出發前，全國人大常委會委員長栗戰書９月７日至

１０日對俄羅斯進行正式訪問，在符拉迪沃斯托克（海參崴）會見總統普京，在莫斯科與國家杜

馬主席沃洛金、聯邦委員會主席馬特維延科分別舉行會談。《新華社》引述栗戰書對普京稱，中

俄都處在發展振興的關鍵歷史階段，合作潛力巨大、前景廣闊；愿繼續同俄方一道，在涉及彼此

核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。栗戰書認為，兩國政治互信、戰略協作、務實合作都

達到了新高度。報道又引述普京表示，對俄中貿易儘管疫情仍「呈積極發展勢頭」表示滿意，並

相信「將邁向更高目標」。他還預祝中共二十大勝利召開。



３﹒ 衛健委公布，昨日（１２日）新增９１５宗新冠肺炎本土個案，為逾一個月新低。北京通

報，１２日新增１０例本土確診病例和６例本土無症狀感染者。北京市疾控中心副主任劉曉峰表

示，北京化工大學昌平校區聚集性疫情累計報告感染者５０例，中央民族大學附屬中學聚集性疫

情累計報告感染者１８例，中國傳媒大學聚集性疫情累計報告感染者２８例。三所學校聚集性疫

情累計報告感染者９６例。河北省三河市出現１宗核酸檢測陽性個案，患者是北京病例的密切接

觸者。當局宣布由今早６時起，全市展開為期４天的靜默管理。市疫情防控領導小組指，多名北

京涉疫場所暴露人員，在三河市有活動軌跡，有傳播風險。另據石家莊市裕華區通告，自１３日

６時至１６日６時，除參與城市運行、市場保供、公共服務、疫情防控等工作人員以外，裕華區

範圍內所有人員採取居家辦公、單位暫停營業等措施，最大限度減少人員流動。受到新冠疫情衝

擊，到訪北京環球影城的旅客大幅下滑，造成園區利潤下降。據《華爾街日報》引述消息人士報

道，北京環球渡假區在５月及６月需要關閉８個星期，截至８月底員工人數約為９０００人，較

去年９月開業時減少多達２５％。



４﹒ 四川大範圍缺電危機剛解除，雲南又疑似陷入泥潭。據《路透》報道，兩家電解鋁生產商

的高管今日表示，雲南省已下令電解鋁生產企業在９月１３日至９月１４日期間將用電量較平常

減少約１０％。雲南電網下屬的大理供電局發布命令後，這些鋁生產企業在９月１０日至１２日

期間已將用電量較正常水準減少了５％。雲南電網在收到路透詢問時不予置評。無法立即聯繫到

大理供電局。與四川一樣，雲南也主要依靠水利發電。然而今年夏天，長江流域直面１９６１年

以來最嚴重的旱情，令水利發電條件受限。此外，內蒙古自治區能源局日前發布關於強化落實煤

炭保供措施的通知。其中提到，強化生產協調，各盟市不折不扣落實煤礦聯合試運轉延期、滿產

達產、產能指標置換承諾、邊組織生產邊辦手續、先行用地等各項增產措施，努力增加煤炭產量

。通知又提到，堅決打擊變相漲降價、未經同意撤銷合同、虛簽合同、不按期上報履約信息、無

正當理由不履約等各種影響正常保供秩序的違規行為。



５﹒ 國務院總理李克強近日主持召開國務院專題會議，聽取兩批工作組赴１６個省份穩住經濟

大盤督導和服務工作匯報。李克強表示，穩經濟要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進消費恢

復成為主拉動力、更大力度擴有效投資。這幾年沒有大幅增加財政赤字、超發貨幣，正因為如此

物價保持了平穩，為今年出台政策預留下系列政策工具。要繼續出台增消費擴投資等階段性政策

舉措，能用盡用、快出快落地。各地各部門都要出實策。要加快重點項目建設，政策性開發性金

融工具根據地方實際需求增加額度，上半年開工項目納入支持範圍，推動商業銀行提早參與項目

實施、配足中長期貸款，在今年後幾個月形成更多實物工作量。調動民間資本參與重點項目建設

積極性，推出一批示範項目。運用階段性財政貼息、加大研發費用加計扣除力度、政策性金融工

具等舉措，支持經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，以增加製造業和服務業市場活力、擴大內

需和挖掘市場潛力，增強發展後勁。支持剛性和改善性住房需求，因城施策運用政策工具箱中多

項工具。促進平台經濟持續健康發展，運用專項貸款支持平台企業。



６﹒ 市傳北京市管企業收到北京國資委通知，要求梳理與復星集團的合作情況（不限於持有股

票，股權投資，資金出借，工程承包，擔保，商貿合作等事項），並研判相關合作風險，形成書

面報告。內媒引述復星集團回應稱，經向北京國資委問詢，獲悉這一調研是北京市國資委系統的

一項日常信息搜集工作，沒有任何針對性，此前他們也對有關企業發過相關調研通知。集團強調

，復星在北京各項業務發展正常。在當前宏觀環境復雜多變的背景下，依舊保持穩健和韌勁，各

項業務平穩運行。今年以來，復星系頻繁的在減持Ａ股，進行資金回籠；截至目前，復星系在Ａ

股減持回籠的資金規模已經超過１００億元。而赴海外出差數月的郭廣昌亦於微博現身。其今午

發表消息稱，已回到上海並正在進行隔離。此外，恒大集團９月１２日召開復工復產保交樓周例

會。許家印在會上通報恒大復工復產情況並提出要求，目前恒大在全國保交樓項目共７０６個，

已復工項目６６８個，未復工項目３８個，要求相關地區公司在９月３０日前必須全面復工。



７﹒ 美匯指數周五（９日）跌至２周低位，報１０８﹒３０。人民幣中間價三連揚至逾一周高

，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４２點子，全日則跌１１９點，收報６﹒９３１１，止步兩連升

。市場人士稱，上周美元回調給了人民幣喘息的機會，接下來要看市場對美國通脹數據和美聯儲

加息節奏的理解，美指走向存較大不確定性，當然中國監管層料會繼續在人民幣走勢出現較大偏

離時出手維穩。加拿大豐業銀行亞洲外匯策略師高奇稱，人行連續將中間價設定在遠強於預期水

平，意在遏制人民幣單邊貶值預期；現階段中國堅持動態清零疫情防控政策，人民幣大升可能性

較小；但若中國在中共二十大之後繼續放寬防控限制並重新開放邊境，離、在岸人民幣可能會顯

著上漲。短期美元╱ＣＮＨ可能會維持在６﹒９－７直接波動，而７關口可能是強阻力位。國家

外匯局發布中央第八輪巡視整改進展情況的通報指出，以「零容忍」態度嚴厲打擊非法跨境金融

活動，維護外匯市場健康秩序。穩妥有序推進資本項目高水平開放。支持區域開放創新，穩步推

進跨境貿易投資高水平開放試點。（ｗｌ）

