《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》北京警方通報，在偵破一宗違法犯罪案件

中，將演員李某某（男，３５歲）查獲，該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以

行政拘留。經《央視》與相關部門核實，演員李某某系李易峰。

目前李易峰有１３家代言品牌，通告發布後，真果粒、京都念慈安、六福珠寶、Ｐｒａｄａ

、鴨鴨羽絨服、舒適達、沛納海、康巴赫、人頭馬、王力安防、ＨＯＮＭＡ高爾夫等品牌紛紛發

布聲明終止與其合作關係。李易峰可能要賠付巨大違約金。

李易峰曾當過最高人民檢察院的活動大使，主演最高檢公益ＭＶ《青春需要溫暖》，並在電

影《革命者》中演青年毛澤東。通報正值中秋假期期間，央視中秋節晚會臨時更新節目單，李易

峰的表演節目消失，之前的宣傳照片也都刪除。李易峰目前還有一部待播電影《操場》，原定於

２０２３年上映，如今可能成了未知數。

據天眼查顯示，李易峰的商業版圖也被曝光。李易峰共關聯７家企業，其中４家為存續狀態

，包括上海峰岩文化傳媒中心、上海峰路文化傳媒中心、上海李易峰影視文化工作室、東陽橫店

李易峰影視工作室，上述４家企業均為李易峰個人獨資。值得一提的是，李易峰３家註銷狀態的

企業均註銷於今年３月、４月。

日前，李易峰嫖娼被捕的消息突然在網上傳播，更有網友發現，９月１０日深夜，李易峰的

工作室深夜在微博發布聲明澄清，稱傳聞嚴重不實，並表示要對在網絡上散播不實謠言的網友提

起訴訟。

隨後李易峰也在自己的微博發長文澄清。不過，很快就有網友發現李易峰的澄清聲明已被刪

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