《經濟通通訊社１３日專訊》人行、銀保監９日聯合發布２０２２年中國系統重要性銀行名

單，這是自去年１０月份該名單公布以來的首次更新。今年入選銀行數量並未發生變化，去年入

圍的１９家銀行全部在列。其中，國有商業銀行６家，股份制商業銀行９家，城市商業銀行４家

，按系統重要性得分從低到高分為五組。

不過，這一版系統重要性銀行名單較之前還是有所微調。以民生銀行（０１９８８）

（滬：６０００１６）為例，該行在最新名單中的分組由此前的第二組調至第一組。浦發銀行

（滬：６０００００）在第二組的排名下降，寧波銀行（深：００２１４２）、江蘇銀行

（滬：６００９１９）在第一組的排名出現提升。

具體來看，第一組９家，包括民生銀行、光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）、

平安銀行（深：０００００１）、華夏銀行（滬：６０００１５）、寧波銀行、廣發銀行、江蘇

銀行、上海銀行（滬：６０１２２９）、北京銀行（滬：６０１１６９）；

第二組３家，包括中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）、郵政儲蓄銀行

（０１６５８）（滬：６０１６５８）、浦發銀行；

第三組３家，包括交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、招商銀行

（０３９６８）（滬：６０００３６）、興業銀行（滬：６０１１６６）；

第四組４家，包括工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）、中國建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、

農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）；

第五組暫無銀行進入。（ｌｃ）

