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AH股新聞

13/09/2022 09:13

《神州金融》人行公布１９家系統重要性銀行，名單排位有所微調

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行、銀保監９日聯合發布２０２２年中國系統重要性銀行名
單，這是自去年１０月份該名單公布以來的首次更新。今年入選銀行數量並未發生變化，去年入
圍的１９家銀行全部在列。其中，國有商業銀行６家，股份制商業銀行９家，城市商業銀行４家
，按系統重要性得分從低到高分為五組。
　　不過，這一版系統重要性銀行名單較之前還是有所微調。以民生銀行（０１９８８）
（滬：６０００１６）為例，該行在最新名單中的分組由此前的第二組調至第一組。浦發銀行
（滬：６０００００）在第二組的排名下降，寧波銀行（深：００２１４２）、江蘇銀行
（滬：６００９１９）在第一組的排名出現提升。
　　具體來看，第一組９家，包括民生銀行、光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）、
平安銀行（深：０００００１）、華夏銀行（滬：６０００１５）、寧波銀行、廣發銀行、江蘇
銀行、上海銀行（滬：６０１２２９）、北京銀行（滬：６０１１６９）；
　　第二組３家，包括中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）、郵政儲蓄銀行
（０１６５８）（滬：６０１６５８）、浦發銀行；
　　第三組３家，包括交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、招商銀行
（０３９６８）（滬：６０００３６）、興業銀行（滬：６０１１６６）；
　　第四組４家，包括工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、中國銀行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）、中國建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、
農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）；
　　第五組暫無銀行進入。（ｌｃ）

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